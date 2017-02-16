Забрать документы из престижного столичного вуза, выучиться на сварщика и вернуться в родной агрогородок, чтобы ковать железо в маленькой самодельной кузне – на что только ни готовы люди, желающие оставаться верными зову сердца. Константину Петровскому 27, и почти половину из них он занимается кузнечным делом, однажды ставшим смыслом его жизни. К нему и отправилась « Страна открытий » – проект, который мы создаем вместе с velcom , рассказывает о людях, занимающихся любимым делом в белорусской глубинке. Молодой кузнец из Ракова рассказал, как заработать на жизнь «огнем и молотом».



«Пожарные претензий не имеют»

Константин встречает нас во дворе у разожженного горна: в планах – дать журналистам небольшой мастер-класс. Пока угли разгораются, кузнец показывает свою мастерскую. Вся кованая красота рождается в небольшой пристройке к сараю во дворе маминого дома: на частном участке кузнечный «цех» устроить куда проще, чем у подъезда многоэтажки, в которой живет Костя с женой. Стены в виде плетня и навес – сразу и не подумаешь, что это кузня. Зато арсенал кузнечных инструментов впечатляет: несколько молотков – от кувалды до миниатюрных, зубило, так называемый рог – приспособление, чтобы делать предметы в форме кольца, полукруглая штука для ковки рыцарских шлемов. Особенная гордость Константина – старинная наковальня:



- Австрийская, XIX века. Еле выторговал ее у мужика за 780 рублей. Правда, в комплекте с ней шли колода с тисками. Это специальное железо, которое "цементировалось", чтобы поверхность была твердой. Думаю, за ее век на ней поработал не один кузнец, но смотрите: почти не прохудилась.

Сейчас Константину 27 лет, его трудовой стаж начался с 14. Работал на комбинате силикатных изделий, в лесничестве.

- Нас у мамы четверо, нужно было ей помогать. В этом же возрасте и кузнечным делом стал заниматься. Никто не учил, до всего доходил сам методом проб и ошибок. А началось все с очень прогрессивного учителя истории, который пришел к нам в пятом или шестом классе. Он был большим романтиком, открыл «рыцарский» кружок - военно-исторической реконструкции. Я тоже загорелся рыцарством, до 23 лет участвовал в турнирах. Потом настучали в голову - пару раз зашивали в больнице и я от этого отошел, - рассказывает Константин.



После школы молодой человек решил поступать на истфак, но быстро понял, что учительство – «занятие не для дядьки».

- Забрал документы и поступил в училище на сварщика. И только ради того, чтобы научиться варить рыцарские шлемы! Дальше пошел в педколледж, на специальность «оборудование и технология сварочного производства». Стал техником-технологом, мастером производственного обучения и на два года отправился в слуцкий сельскохозяйственный лицей на отработку. Одновременно работал и в кузне. В лицее открыл кружок военно-исторической реконструкции, с детьми занимались ковкой. С этим увлечением два года быстро пролетели. С детьми интересно, с ними и сам развиваешься, но все же это не мое. Да и хлеб кузнеца и хлеб учителя – абсолютно разные вещи, - рассказывает молодой человек.

Сейчас он официально работает в Центре народного творчества Ракова, несколько раз в неделю занимается с детьми из танцевального ансамбля, которым руководит его мама. Сам Костя танцует уже 15 лет. К слову, остальные члены семейства тоже очень творческие: 25-летний Стас поет в вокальном коллективе, 19-летний Доминик играет на дуде, а 17-летняя Сабина - на скрипке.

Когда древесный уголь в горне хорошо разгорается, Костя подсыпает каменного – нужную температуру для ковки может дать только он. Уголь поначалу сильно дымит.



- Приезжала милиция, пожарные, но претензий ко мне нет. Только попросили яму выкопать для отработанного угля.

Вывеска для мамы и кровать для жены

Температура в горне – примерно 1200 градусов, пора начинать мастер-класс. Костя снимает куртку и остается на морозе в легком свитере – сейчас будет горячо. Берет щипцами стальную пластину и кладет ее на угли. За пару минут она раскаляется до красноты. Теперь с металлом можно делать все, что угодно: он как пластилин. Идея – «завернуть» полоску металла по краям, как свиток, и нанести на нее белорусский орнамент.



- Для разных изделий нужна сталь с разным содержанием углерода. Чем оно выше, тем тверже металл и тем ниже температура плавления. Например, для сварных конструкций или емкостей под жидкость имеет смысл брать нержавейку, для художественных изделий высокоуглеродистая сталь не подойдет. А для топора – в самый раз. Металл с высоким содержанием углерода важно не пережечь. 1200 градусов – уже критичная температура, комментирует Константин, расплющивая железо молотком.

Несколько подходов к горну и назад к наковальне – и вот уже края красиво закруглены, а на пластине высечены узоры «дед» и «баба», символизирующие мужское и женское начало. И обязательно выдолбить отверстие, чтобы белорусский «инь-янь» можно было подвесить. Последний штрих – смазать еще горячее изделие воском для защиты от ржавчины.



Впрочем, для Константина, который делает авторские вещи и на продажу, и на различные конкурсы, наш «свиток» - просто баловство. «Серьезные» работы можно увидеть прямо с дороги. Костя обращает наше внимание на кованую вывеску с адресом «Бестужева, 22а»:



- Это первое, что я сделал в подарок маме, а то она все шутила, что я как сапожник без сапог – все только другим. Самые дорогие работы – во всех смыслах - у нас с женой в квартире. Супруга, тогда еще будущая, попросила в подарок на свадьбу кровать. Две недели спину гнул, но сделал. А в придачу к ней – кованый торшер и карниз для штор.



Кованая кровать «потянет» 2000 рублей, торшер - 1200, карниз – 800-1000. Авторский подсвечник в виде розы на деревянной подставке стоит 65-70 рублей. Сейчас у Кости в работе бесплатный проект – каминный набор в подарок другу на день рождения: кочерга, клещи, совок, щетка, все это на красивой поставке из обожженного дерева, плавно переходящей в дровницу. Если бы такой набор шел на продажу, его цена составила бы рублей 600.



Металл для своих изделий Константин покупает на специальных металлобазах:

- Современный металл не такой хороший, как был раньше в СССР, но работать с ним можно. Сталь У8, к примеру, приобретаю на заводе.

Чем так притягателен металл для Константина?

- Трудно сказать. Наверно, своей способностью к трансформациям. И ореолом тайны, которая окутывала кузнецов в прошлом. Люди раньше не знали ни физики, ни математики. Кузнец им казался мистиком: как это он так умеет раскалить железо докрасна?



Лучше всего платят в Дроздах

О «рукастости» Кости знает вся округа. Бывает, обращаются владельцы лошадей: мол, подправь лемех, а то нигде не найти. Постоянно зовут на подмогу в Минск.

- Недавно вот делали одному заказчику из Дроздов 26-метровую лестницу. Не здесь, конечно, а на современном оборудовании, с пневматическим молотом. Там руками махать не надо, на педальку нажал - и все, - рассказывает Костя. – На такие крупные изделия, как лестница, уходит по месяцу, но и заработать можно неплохо: 3000 - 3200 рублей. Для нашей страны хорошая зарплата. С другой стороны, большие работы делаешь долго и муторно, а на мелких, бывает, больше зарабатываешь. Штук 25 подсвечников и 20 роз по 70 рублей сделал – и порядок. К тому же мелкие интереснее: там ведь каждый раз разное, ничего не повторяется.



На «больших» работах можно нарваться на странных клиентов. К примеру, один из заказчиков, которому Костя делал карниз, страстно хотел контролировать каждый этап работы. Ездить в Раков каждый день не мог, поэтому постоянно просил мастера сбрасывать фотографии – следил онлайн за выполнением работы.

- Не знаю, сколько в конечном итоге снимков я ему «залил» с телефона. Хорошо хоть «велкомовский» 3G-интернет тут хорошо «бегает», иначе бы замучился с ноутбука отправлять, - говорит Костя.

О мастерстве Константина узнают по сарафанному радио, на различных выставках и конкурсах. Кроме того, фото его изделий выставляет отдел культуры Воложинского райисполкома, а автор получает процент от продаж.



На вопрос, кормит ли такое хобби, Константин без тени сомнения отвечает утвердительно. Более того, любимое дело стало смыслом жизни. Но почему же не основной работой?

- В этих условиях масштабные работы я сделать не смогу. Это будет долго и нерентабельно: на 15-метровую лестницу уйдет не меньше года. Чтобы кузнечное дело стало основным занятием, нужно открыть ЧУП или ИП, купить современное оборудование. Пока не созрел, надо опыт наработать, - объясняет он.

Впрочем, Костя слегка лукавит: вряд ли человеку с недостатком опыта доверили бы восстанавливать один из крестов на Раковском костеле. К тому же, уже не раз он успешно участвовал в конкурсах профессионального мастерства. В конкурсе Федерации профсоюзов Беларуси «Новые имена» Константин прошел районный и областной этапы и добрался до республиканского, но в финал, к сожалению, не попал. Но все еще впереди.



Партнер проекта:

Проект «Страна открытий» реализуется вместе с velcom, который кардинально расширил 3G-сеть. Сейчас его 3G-связь доступна на 94% территории Беларуси, на которой проживает 99% населения. Качественная связь от velcom пришла даже в самые глухие уголки страны.

Материал подготовлен при поддержке velcom .