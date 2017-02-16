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Рейтинг экономических свобод: Беларусь резко улучшила свои позиции

17.02.2017 09:19 — Разное | Ежедневник  
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Рейтинг экономических свобод: Беларусь резко улучшила свои позиции

фото: Invest Lithuania

В рейтинге экономической свободы (Index of Economic Freedom) Беларусь за год поднялась на 53 позиции.

Если в индексе за 2016 год наша страна находилась на 157-ом месте, то в рейтинге 2017 года – уже на 104-ом. Об этом свидетельствуют данные американского исследовательского центра Heritage Foundation, пишет Thinktanks.by

Согласно данным рейтинга, показатель экономической свободы в Беларуси составляет 58,6, что относит страну в группу в основном несвободных стран. В рейтинге она находится между Габоном и Танзанией. Несколько успокаивает, что соседние Россия и Украина от Беларуси отстали и находятся на 114 и 166 месте соответственно. Зато три другие страны-соседки значительно нас по экономическим свободам обогнали. Польша в рейтинге занимает 45-ю строчку, Латвия – 20-ю, а Литва – 16-ю. Кстати, США в данном рейтинге на одну позицию отстают от Литвы.

Лидерами рейтинга стали Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. Аутсайдерами - Венесуэла, Куба и Северная Корея. Всего в рейтинг экономической свободы учитывает 180 стран.

Как отмечают составители индекса,  Беларусь добилась незначительных успехов в дерегуляции, однако более либеральная экономическая политика так и не стала в ней приоритетом. Вмешательство государства и контроль тормозят экономику. Реструктуризация экономической системы происходит очень медленно, оставляя небольшой частный сектор на обочине. Из-за внутренних структурных недостатков, белорусская экономика имеет слабую устойчивость к внешним воздействиям.
 
 
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В рейтинге экономической свободы (Index of Economic Freedom) Беларусь за год поднялась на 53 позиции.

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