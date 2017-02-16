Сотрудник спортивной газеты "Прессбол" Вячеслав Федоренков год назад заявил, что если минское "Динамо" выйдет в плей-офф Кубка Гагарина, он съест номер издания газеты, в которой работает. "Зубры" обеспечили себе досрочный выход в нокаут-раунд за несколько поединков до завершения "регулярки".

Федоренков сдержал слово и в отужинал газетой накануне вечером в пресс-центре "Динамо" на "Минск-Арене".

В четверг, 16 февраля, "бело-синие" одержали победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в серии буллитов — 2:1 .

После этой встречи ХК "Динамо-Минск" переместился на пятую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В своем активе команда имеет 105 очков. Однако до четвертого места "зубрам" добраться уже не удастся — преимущества домашней площадки в раунде плей-офф они иметь не будут. Заключительную встречу регулярного чемпионата подопечные Крэйга Вудкрофта проведут уже восемнадцатого февраля против "Ак Барса".