﻿ Белорусский журналист съел газету после победы "Динамо" в КХЛ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусский журналист съел газету после победы "Динамо" в КХЛ

17.02.2017 09:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудник спортивной газеты "Прессбол" Вячеслав Федоренков год назад заявил, что если минское "Динамо" выйдет в плей-офф Кубка Гагарина, он съест номер издания газеты, в которой работает. "Зубры" обеспечили себе досрочный выход в нокаут-раунд за несколько поединков до завершения "регулярки".

Белорусский журналист съел газету после победы "Динамо" в КХЛ
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
Вудкрофт назвал причину ошибки "Динамо" в матче с "Нефтехимиком"

Федоренков сдержал слово и в отужинал газетой накануне вечером в пресс-центре "Динамо" на "Минск-Арене".

В четверг, 16 февраля, "бело-синие" одержали победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в серии буллитов — 2:1.

После этой встречи ХК "Динамо-Минск" переместился на пятую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В своем активе команда имеет 105 очков. Однако до четвертого места "зубрам" добраться уже не удастся — преимущества домашней площадки в раунде плей-офф они иметь не будут. Заключительную встречу регулярного чемпионата подопечные Крэйга Вудкрофта проведут уже восемнадцатого февраля против "Ак Барса".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский спортивный журналист сдержал слово и съел газету после победы хоккейного клуба "Динамо-Минск" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Смотрите на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рейтинг экономических свобод: Беларусь резко улучшила свои позиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика