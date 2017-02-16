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Белорусский журналист съел газету после победы "Динамо" в КХЛ
17.02.2017 09:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Сотрудник спортивной газеты "Прессбол" Вячеслав Федоренков год назад заявил, что если минское "Динамо" выйдет в плей-офф Кубка Гагарина, он съест номер издания газеты, в которой работает. "Зубры" обеспечили себе досрочный выход в нокаут-раунд за несколько поединков до завершения "регулярки".
Федоренков сдержал слово и в отужинал газетой накануне вечером в пресс-центре "Динамо" на "Минск-Арене".
В четверг, 16 февраля,
После этой встречи ХК "Динамо-Минск" переместился на пятую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В своем активе команда имеет 105 очков. Однако до четвертого места "зубрам" добраться уже не удастся — преимущества домашней площадки в раунде плей-офф они иметь не будут. Заключительную встречу регулярного чемпионата подопечные Крэйга Вудкрофта проведут уже восемнадцатого февраля против "Ак Барса".
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Белорусский спортивный журналист сдержал слово и съел газету после победы хоккейного клуба "Динамо-Минск" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Смотрите на...
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