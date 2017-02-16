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Уровень доходов населения за прошлый год упал на 7,3%

17.02.2017 09:52 — Разное | БДГ  
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Доходы граждан Беларуси за прошлый год по официальной информации «просели» на 7,3%.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,9%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,8%. 

Доходы населения уменьшаются с 2015 года. В январе 2016 года снижение составило 5,4% к январю 2015 года, в январе-феврале к аналогичному периоду предшествующего года — 6,4%, январе-марте — 6,5%, январе-апреле — 6,8%, январе-мае, январе-июне и январе-июле — 7%, январе-августе — 7,1%, январе-сентябре — 7,2%, январе-октябре — 7,3%, январе-ноябре — 7,5%.

Отметим, что в этом году власти страны намерены поднять среднюю по стране зарплату до пятисот долларов в эквиваленте. Однако, по официальным статистическим данным о распределении работников по размеру начисленной заработной платы, у 2/3 работников зарплата меньше средней официальной по стране, у 1/3 – больше. А средняя медианная зарплата, при которой одной половине работников страны начислено меньше средней медианной, а другой половине больше – на 22% ниже официальной средней, и это «грязными», без уплаты налогов.

 
 
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Доходы граждан Беларуси за прошлый год по официальной информации «просели» на 7,3%.

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