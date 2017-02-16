Доходы граждан Беларуси за прошлый год по официальной информации «просели» на 7,3%.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,9%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,8%.

Доходы населения уменьшаются с 2015 года. В январе 2016 года снижение составило 5,4% к январю 2015 года, в январе-феврале к аналогичному периоду предшествующего года — 6,4%, январе-марте — 6,5%, январе-апреле — 6,8%, январе-мае, январе-июне и январе-июле — 7%, январе-августе — 7,1%, январе-сентябре — 7,2%, январе-октябре — 7,3%, январе-ноябре — 7,5%.