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Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе выросло на 1,9 процента

17.02.2017 09:34 — Разное | Ежедневник  
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Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе выросло на 1,9 процента

фото: economics.unian.net

Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе увеличилось на 1,9% по сравнению с началом 2016-го до 735,4 млн рублей. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

В сельхозорганизациях темпы роста еще выше — 2,5%, или 700,6 млн рублей.

В январе в стране получено 144,4 тыс. т скота и птицы в живом весе, что на 1,8%, больше, чем год назад. Надои выросли на 3,9% до 546,6 тыс. т,  производство яиц сократилось на 1,2% до 244,5 млн  штук.

Всего на 1 февраля в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов, в том числе коров – 1,4 млн голов. Поголовье свиней составило 2,7 млн голов. 

 
 
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Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе увеличилось на 1,9% по сравнению с началом 2016-го до 735,4 млн рублей. Об этом сообщает Национальный статистический...

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