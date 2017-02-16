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Эксперт о возможной встрече Путина и Трампа на конференции в Мюнхене
17.02.2017 10:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Ведущий мировой форум по вопросам безопасности ежегодно проводится в Мюнхене (Германия) под эгидой правительства страны. В нынешнем году уже 53-я по счету встреча проходит с 17 по 19 февраля.
В СМИ Мюнхенскую конференцию часто называют "Давосом по политике безопасности", сравнивая ее со Всемирным экономическим форумом в Швейцарии.
В нынешнем году на Мюнхенскую конференцию по безопасности собрались более 500 высокопоставленных политиков и экспертов со всего мира.
Политолог Ильгар Велизаде считает, что во время этой конференции может состояться и встреча президентов США и России.
"Между администрациями российского и американского президентов было достигнуто согласие о проведении встречи между Трампом и Путиным в обозримой перспективе. Не исключается, что встреча может произойти во время Мюнхенской конференции. Эта площадка совершенно устраивает обе стороны и дает возможность обсудить конкретные вопросы, связанные с обеспечением безопасности", — заявил Велизаде на
По словам эксперта, высока вероятность того, что во время конференции могут быть выработаны конкретные предложения, которые могли бы непосредственно повлиять на очаговые зоны конфликтов и обеспечить определенную позитивную динамику.
"От того, будут ли эти встречи и решения продуктивными, зависит развитие ситуации во всех болевых точках планеты", — отметил эксперт.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. В настоящее время это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более 40 стран мира (участников НАТО и Евросоюза, а также государств, играющих важную роль на мировой арене — России, Китая, Японии, Индии и других).
Комментарий политолога Ильгара Велизаде о возможной встрече президентов России и США на Мюнхенской конференции по безопасности слушайте на радио Sputnik Азербайджан.
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К Мюнхенской конференции по безопасности в этом году приковано особое внимание, поскольку это первая встреча мировых лидеров с новой администрацией Белого дома.
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