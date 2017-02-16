Ведущий мировой форум по вопросам безопасности ежегодно проводится в Мюнхене (Германия) под эгидой правительства страны. В нынешнем году уже 53-я по счету встреча проходит с 17 по 19 февраля.

В СМИ Мюнхенскую конференцию часто называют "Давосом по политике безопасности", сравнивая ее со Всемирным экономическим форумом в Швейцарии.

В нынешнем году на Мюнхенскую конференцию по безопасности собрались более 500 высокопоставленных политиков и экспертов со всего мира.

Политолог Ильгар Велизаде считает, что во время этой конференции может состояться и встреча президентов США и России.

"Между администрациями российского и американского президентов было достигнуто согласие о проведении встречи между Трампом и Путиным в обозримой перспективе. Не исключается, что встреча может произойти во время Мюнхенской конференции. Эта площадка совершенно устраивает обе стороны и дает возможность обсудить конкретные вопросы, связанные с обеспечением безопасности", — заявил Велизаде на радио Sputnik Азербайджан .

По словам эксперта, высока вероятность того, что во время конференции могут быть выработаны конкретные предложения, которые могли бы непосредственно повлиять на очаговые зоны конфликтов и обеспечить определенную позитивную динамику.

"От того, будут ли эти встречи и решения продуктивными, зависит развитие ситуации во всех болевых точках планеты", — отметил эксперт.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. В настоящее время это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более 40 стран мира (участников НАТО и Евросоюза, а также государств, играющих важную роль на мировой арене — России, Китая, Японии, Индии и других).

Комментарий политолога Ильгара Велизаде о возможной встрече президентов России и США на Мюнхенской конференции по безопасности слушайте на радио Sputnik Азербайджан.