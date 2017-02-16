Британские исследователи определили признаки наиболее привлекательных движений в женском танце. Научная работа об этом появилась в журнале Scientific Reports , кратко об исследовании рассказало издание Popular Science .



Изображение: NPG Press / youtube.com

39 студенток колледжа попросили станцевать под барабанное соло из песни Робби Уильямса. Движения девушек записали с помощью технологии трехмерного захвата движений и перенесли на цифровые «аватары». Это гарантировало, что при оценке учитываться будут только сами движения, а не фигура или другие атрибуты.

Поставить оценки танцам попросили несколько гетеросексуальных мужчин и женщин. Самые высокие баллы достались движениям с широкими колебания бедер и асимметричными движениями ног. Также судьи высоко оценили средне асимметричные движения рук.

Наивысшие оценки получил вот этот аватар:

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Исследователи предположили, что эти движения больше нравятся другим людям потому, что сообщают о здоровье и женственности танцовщицы. Покачивание бедрами ученые отметили как «подчеркнуто женскую черту», которая может указывать на высокую плодовитость. А не зависимые друг от друга движения рук могу указывать на хорошую координацию движений.

А вот это — пример плохого танца, который получил самые низкие оценки:

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Пока неясно, насколько универсальными можно назвать эти выводы. Исследователи отмечают сильную связь танца с культурой и «культурные различия отдельных танцев и жестов». Однако исследователи сделлаи вывод о том, что танцевальные движения способны передать информацию о репродуктивных качествах танцора.