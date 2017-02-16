МИНСК, 17 фев — Sputnik. Госавтоинспекция проведет массированную отработку дороги Минск — Витебск, будет усилен контроль за соблюдением Правил дорожного движения, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ МВД.

За минувшие сутки на дорогах страны произошло 253 дорожно-транспортных происшествия, в двух ДТП два человека получили травмы, погибших не было.

"Отработка автодороги М-3 Минск-Витебск начнется с 15:00 17 февраля. Массированная отработка автодороги М-3 продлится до позднего вечера воскресенья", — сообщили в ГАИ.

По словам собеседников агентства, наряды ГАИ нацелены на пресечение любых нарушений Правил дорожного движения.

"В первую очередь привлечению к ответственности подлежат водители в состоянии опьянения, не имеющие права управления, нарушившие правила обгона, скоростного режима, перевозки пассажиров, а также пешеходы-нарушители", — подчеркнули в ГАИ.

Предусмотрено выставление нарядов ДПС в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках автодороги. При несении службы будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль, отметили собеседники агентства.