|
ГАИ на выходных отработает трассу Минск-Витебск
17.02.2017 10:52 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Госавтоинспекция проведет массированную отработку дороги Минск — Витебск, будет усилен контроль за соблюдением Правил дорожного движения, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ МВД.
За минувшие сутки на дорогах страны произошло 253 дорожно-транспортных происшествия, в двух ДТП два человека получили травмы, погибших не было.
"Отработка автодороги М-3 Минск-Витебск начнется с 15:00 17 февраля. Массированная отработка автодороги М-3 продлится до позднего вечера воскресенья", — сообщили в ГАИ.
По словам собеседников агентства, наряды ГАИ нацелены на пресечение любых нарушений Правил дорожного движения.
"В первую очередь привлечению к ответственности подлежат водители в состоянии опьянения, не имеющие права управления, нарушившие правила обгона, скоростного режима, перевозки пассажиров, а также пешеходы-нарушители", — подчеркнули в ГАИ.
Предусмотрено выставление нарядов ДПС в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках автодороги. При несении службы будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль, отметили собеседники агентства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГАИ предупредили, что на трассе М-1 будет применяться негласный и смешанный контроль.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии