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CNN опубликовал фото пролета российских Су-24 над эсминцем США
Телеканал CNN
Представитель Европейского командования вооруженных сил США подполковник Дэвид Фаггард рассказал, что «капитан корабля назвал эти действия небезопасными и непрофессиональными из-за возможности возникновения аварии».
Фаггард рассказал, что четыре самолета пролетели рядом с эсминцем на предельно низких высотах и на высокой скорости. Первым американские моряки увидели противолодочный самолет Ил-38, затем рядом с USS Porter пролетело три бомбардировщика Су-24. Снимки были сделаны 10 февраля этого года.
USS Porter относится к эсминцам типа Arleigh Burke. Главным калибром является облегченная 127-мм артиллерийская установка Mark 45, также корабль несет мощное ракетное вооружение. На корабле установлены две пусковые установки системы «Иджис» на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейки для ракет соответственно.
USS Porter может вооружаться крылатыми ракетами «Томагавк», зенитными RIM-66 SM-2 «Стандарт-2» и противолодочными — RUM-139 ASROC.
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Четыре самолета пролетели рядом с эсминцем на предельно низких высотах и на высокой скорости.
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