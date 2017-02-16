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CNN опубликовал фото пролета российских Су-24 над эсминцем США

17.02.2017 10:41 — Разное | Tut.by  
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Телеканал CNN опубликовал на своем сайте фотографии российских бомбардировщиков Су-24, сделанные с борта американского ракетного эсминца USS Porter в Черном море.


Фото: cnn.com

Представитель Европейского командования вооруженных сил США подполковник Дэвид Фаггард рассказал, что «капитан корабля назвал эти действия небезопасными и непрофессиональными из-за возможности возникновения аварии».


Фото: cnn.com

Фаггард рассказал, что четыре самолета пролетели рядом с эсминцем на предельно низких высотах и на высокой скорости. Первым американские моряки увидели противолодочный самолет Ил-38, затем рядом с USS Porter пролетело три бомбардировщика Су-24. Снимки были сделаны 10 февраля этого года.


Фото: navaltoday.com

USS Porter относится к эсминцам типа Arleigh Burke. Главным калибром является облегченная 127-мм артиллерийская установка Mark 45, также корабль несет мощное ракетное вооружение. На корабле установлены две пусковые установки системы «Иджис» на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейки для ракет соответственно.

USS Porter может вооружаться крылатыми ракетами «Томагавк», зенитными RIM-66 SM-2 «Стандарт-2» и противолодочными — RUM-139 ASROC.

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Четыре самолета пролетели рядом с эсминцем на предельно низких высотах и на высокой скорости.

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