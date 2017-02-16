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Гражданин Польши, который сел за руль после принятия психотропного лекарства, получил ответ из СК

17.02.2017 10:34 — Разное | Tut.by  
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Молодечненский РОСК не усмотрел в действиях инспектора ГАИ признаков преступления и направил материалы дела о привлечении гражданина Польши к административной ответственности за нарушение ПДД в милицию.


Напомним, гражданин Польши Валентин Шафалович пожаловался в прокуратуру на действия сотрудника ГАИ, который, как утверждает поляк, зная, что он принял психотропное лекарство, настоял на том, чтобы мужчина сел за руль и убрал свой Jaguar с зеленой зоны. А после этого обвинил водителя в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Валентин Шафалович родом из Беларуси, но уже больше 20 лет живет в Польше. В Беларусь Валентин приехал по делам.

— 2 января я был по делам был в Минске. Домой в Молодечно приехал около 22.00. Свободного парковочного места не было, поэтому, съехав с проезжей части, пришлось припарковать машину напротив подъезда дома, в котором живу, — рассказал Валентин AUTO.TUT.BY. — 3 января никаких поездок не планировал. Во второй половине дня по назначению врача принял две таблетки транквилизатора «Релиум». Это лекарство содержит наркотическое вещество. Около 16.30 ко мне пришел сотрудник милиции и попросил переставить машину, которая припаркована с нарушением правил.

Автомобиль Валентина забрали на штрафстоянку, а его самого оштрафовали на 50 базовых величин (1150 рублей) и лишили на три года прав. Теперь автомобиль находится на штраф-стоянке. При этом, разрешение на ввоз Jaguar у Валентина Шафаловича оформлено до 1 марта. Если автомобиль не будет вывезен до этого срока — автомобиль могут конфисковать.

Мужчина пожаловался прокурору, тот направил жалобу в Молодечненский РОСК.

14 февраля Валентин получил ответ от СК и передал его адвокату, который будет дальше представлять его интересы.

Как рассказал «Край.by» адвокат поляка, Молодечненский РОСК направил в РОВД материалы для рассмотрения о привлечении его подзащитного к административной ответственности за нарушение ПДД. В действиях же сотрудника ГАИ следователи не усмотрели признаков преступления.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодечненский РОСК не усмотрел в действиях инспектора ГАИ признаков преступления.

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