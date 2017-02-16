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Глава Samsung арестован по обвинению во взяточничестве

17.02.2017 10:32 — Разное | Ежедневник  
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Глава Samsung арестован по обвинению во взяточничестве

фото: EPA

Южнокорейский суд выдал ордер на арест фактического главы Samsung Group, но отказался от помещения под стражу президента Samsung Electronics.

Суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического руководителя Samsung Group Ли Чже Ена, который подозревается в причастности к коррупционному скандалу, приведшему к импичменту президента страны Пак Кын Хе. Это была уже вторая попытка прокуратуры добиться ордера на арест бизнесмена. 19 января она завершилась неудачей, поскольку суд посчитал доводы следствия недостаточными.

Ли Чже Ен ожидал решения суда в центре временного содержания в Сеуле. Предполагается, что он там останется до начала процесса. Как предполагают собеседники Reuters, это может занять около 18 месяцев, пишет РБК.

Одновременно сеульский суд не дал разрешение на арест руководителя Samsung Electronics Сан Джин Пака, который также является фигурантов в деле о коррупции.

Ли Чжен Ен подозревается в том, что передал 38 млн долларов близкой подруге президента страны, чтобы власти страны не мешали слиянию холдинга с одной из строительных компаний.

В минувший понедельник представители прокуратуры провели многочасовой допрос бизнесмена, после которого официальный представитель надзорного ведомства заявил о наличии данных, что Ли Чжен Ен получал выгоду от незаконной деятельности и прятал деньги за рубежом.

Ли Чжэ Ен фактически является главой Samsung Group после того, как в 2014 году тяжело заболел его отец Ли Кун Хи.

 
 
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Южнокорейский суд выдал ордер на арест фактического главы Samsung Group, но отказался от помещения под стражу президента Samsung Electronics.

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