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Глава Samsung арестован по обвинению во взяточничестве
17.02.2017 10:32 — Разное | Ежедневник
фото: EPA
Южнокорейский суд выдал ордер на арест фактического главы Samsung Group, но отказался от помещения под стражу президента Samsung Electronics.
Суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического руководителя Samsung Group Ли Чже Ена, который подозревается в причастности к коррупционному скандалу, приведшему к импичменту президента страны Пак Кын Хе. Это была уже вторая попытка прокуратуры добиться ордера на арест бизнесмена. 19 января она завершилась неудачей, поскольку суд посчитал доводы следствия недостаточными.
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Южнокорейский суд выдал ордер на арест фактического главы Samsung Group, но отказался от помещения под стражу президента Samsung Electronics.
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