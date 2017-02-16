В этом году экперты ждали традиционно низкого, «зимнего» спроса на жилье в начале года. Но — январь и начало февраля 2017 года на рынке новостроек выдались на удивление активными. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество совершенных сделок выросло вдвое.

— На рынке новостроек спрос смещен в сторону многокомнатных квартир, — рассказывает руководитель «Твоя столица ∙ Новостройцентр» Наталья Пичуха. — Однокомнатные квартиры на вторичном рынке зачастую приобретают, чтобы оперативно разъехаться, при переезде в столицу из регионов и т.п. В то время как большинство квартир в новостройках приобретаются, чтобы улучшить свои жилищные условия.

На рынке не хватает квартир в новостройках, продающихся уже с чистовой отделкой. При адекватной цене, новостройки с отделкой выступают хорошей альтернативой квартирам вторичного рынка, продающимся с хорошим ремонтом и базовым набором мебели.

Что предлагается на рынке

В настоящее время на выбор потенциальным покупателям предлагаются квартиры в новостройках четырех классов качества из возможных пяти: «Эконом», «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». Новостроек, соответствующих классу качества «Люкс», на рынке до сих пор не появилось.

Наиболее популярен «Стандарт», как наиболее сбалансированный по соотношению «цена / качество». Разброс цен в этом классе достаточно существенный. Это объясняется нахождением новостроек на различных стадиях строительства, величиной площадей квартир, местоположением домов и материалом стен. Как правило, алгоритм формирования цены кв. м. таков: чем меньше степень готовности, тем меньше цена; чем меньше площадь квартиры, тем выше цена; как правило, в панельных домах цена кв. м. ниже, в то время как кирпичные дома самые дорогие.

Из наиболее востребованных объектов сейчас — жилые комплексы в районе станции метро «Грушевка» и по ул. Каховской.

Среднестатистические цены в классе «Стандарт»

Однокомнатные: средняя цена кв. м. 1150 USD (от 925 USD до 1 350 USD)

— средняя стоимость квартиры 48 тыс. USD;

Двухкомнатные: средняя цена кв. м. 1110 USD (от 815 USD до 1 350 USD),

— средняя стоимость квартиры 70 тыс. USD;

Трехкомнатные: средняя цена кв. м. 1070 USD (от 830 USD до 1 450 USD),

— средняя стоимость квартиры 90 тыс. USD.



Новостроек с отделкой рынку пока не хватает.

В домах класса «Стандарт» есть и большие квартиры, чья площадь доходит до 190 кв. м. Цена на них варьируется от 850 до 1 250 USD за кв. м. Но на подобные квартиры нужен особый покупатель .

На втором месте по популярности более дешевые новостройки класса «Эконом». Расположены они как в Минске, так и в ближнем пригороде. Ближний пригород привлекает более низкими ценами, более широким выбором квартир с чистовой отделкой и транспортной доступностью.

Интерес покупателей к новостройкам классов «Комфорт» и «Престиж» значительно меньше — такие новостройки дороже.

Приобретая квартиру в классе «Комфорт» покупатели ориентируются в первую очередь на комфорт проживания. Поэтому малые площади квартир в этом классе качества не особо востребованы. Чего не скажешь про однокомнатные квартиры площадью до 50 кв. м., предложение которых уже гораздо больше. Цена квадратного метра — от 1 000 USD до 1 670 USD.

По двух и трехкомнатным квартирам в настоящее время есть единичные предложения — от 880 USD/кв. м. и 730 USD/кв. м. соответственно. В то же время большинство предложений находится в ценовой диапазоне от 1 000 USD до 2 400 USD за кв. м. Площади двухкомнатных квартир варьируются от 65 до 136 кв. м., трехкомнатных — от 95 до 169 кв. м.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Предложение новостроек класса «Престиж» самое минимальное — около 10% от общего рыночного предложения. При этом 80% новостроек этого класса уже введены в эксплуатацию и реализуются по договорам купли-продажи.