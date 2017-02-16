На этой неделе в столице вышло такое количество фестивальных кинопремьер, что в целях экономии можно сосредоточиться даже только на них. Но AFISHA.TUT.BY не ищет простых путей и снова собирает еще десятку бюджетных развлечений: от открытия нового культурного центра до фестиваля пластических театров.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 17−18 февраля с 10.00. Где: «Дворец спорта». Сколько: бесплатно.

Одно из самых перспективных мероприятий выходных. Школьникам, студентам и даже молодым специалистам будет что посмотреть на стендах вузов, образовательных туров, колледжей и центров дополнительного образования. Помимо консультаций а-ля «как бесплатно учиться в Лондоне» или «как поступить на бюджет» гости выставки смогут увидеть презентации различных профессий в режиме non-stop на интерактивной площадке «Не боги горшки обжигают». Ну и куда ж без мастер-классов.





Когда: в пятницу и все выходные. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Беларусь», «Ракета», Silver Screen «Галилео». Сколько: от 5 рублей.

Одна из самых важных российских картин прошлого года. «Рай» был отмечен не только на родине (премии «Золотой орел» в категории «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая женская роль»), но и на крупнейших международных кинофестивалях («Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля). Стилизованный под документальный фильм-хронику с встроенными интервью, «Рай» приближает зрителя к одной из самых больших катастроф в мировой истории. И сам подходит опасно близко к пониманию того, что такое ад на земле и что такое — насилие над душой. И пусть фильм Кончаловского не попал в финальный список номинантов на «Оскар», он достоин зрительского внимания.





Когда: в пятницу и все выходные. Где: Falcon Club Бутик Кино, «Дом кино», «Центральный». Сколько: от 3 рублей.

Один из главных фильмов прошлого года, поэтичный и трогательный «Патерсон» уже был на минских экранах. В рамках ММКФ «Лiстапад» билеты разобрали буквально в считаные дни, так что теперь у широкой публики есть возможность наверстать упущенное.

Каждую новую работу Джармуша фестивальный мир ждет с особым трепетом. «Патерсон» с виду простой и милый фильм о понятных каждому вещах оказывается всеобъемлющим, говорящим на универсальном языке, находящим красоту в малом. В белорусский прокат картина выходит одновременно с российским, а значит, мы смело можем почувствовать себя в авангарде.

Рецензию AFISHA.TUT.BY читайте тут.





Когда: в пятницу и все выходные. Где: Falcon Club Бутик Кино, оба Silver Screen. Сколько: от 8 рублей.

То, что этот фильм вскочил в последний вагон и чудом попал в февральский минский прокат — само по себе чудо. «Лунный свет» покажут только в частных кинотеатрах минимальным количеством экранов, но смотреть его без пяти минут обязательно. Во-первых, пока мы чествовали рекордные победы «Ла-Ла Ленда» на «Золотом глобусе», в стороне стояла награда за лучший драматический фильм. И это был именно «Лунный свет». Во-вторых, это история о взрослении чернокожего гомосексуалиста — то есть практические самое актуальное, что было выпущено в прошлом году в США. И, наконец, фильм получил 8 номинаций на «Оскар», так что посмотреть его нужно хотя бы, чтобы быть в курсе.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Когда: 17−19 февраля с 9.00. Где: «БелЭкспо» на Янки Купалы, 27. Сколько: 2 рубля.

Даже если вы не планируете свадьбу на ближайшее лето, почему бы просто не прогуляться среди зефирных подъюбников, многоэтажных тортов и огромных букв Love из пенопласта. Как бонус: можно продегустировать что-то вкусное, сделать пару снимков в фотозоне и собрать пачку визиток — мало ли, пригодятся.





Когда: 17 февраля, 19.00. Где: «Корпус 8». Сколько: 15−20 рублей.

После многочисленных пертурбаций «Корпус 8» вновь открывает свои двери для тихих концертов и шумных вечеринок, а также для всевозможных культурных мероприятий. Для рестарта организаторы выбрали идеально вписывающуюся в пространство группу Shuma. Вас ждет гипнотический эмбиент аккурат с нового альбом команды. Заодно можно оценить перемены и подробно высказаться обо всем в комментариях.



Фото: Дарья Бурякина.

Когда: 18−19 февраля с 9.00. Где: «Е-Сити» на Денисовской, 8. Сколько: бесплатно.

Организаторы ярмарки решили позаботится о том, чтобы ваш «защитник отечества» не остался без подарка. На маркете будут аксессуары ручной работы, одежда белорусских дизайнеров (куда ж без нее), натуральное сувенирное мыло и косметика, авторская керамика, этно сувениры, предметы декора, авторские игрушки, блокноты и hand-made открытки, экопродукция.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 18 февраля с 10.00. Где: Калиновского, 111. Сколько: бесплатно.

Если вы не начнете приводить себя в форму к весенне-летнему сезону, то кто это сделает за вас? Поэтому ноги в руки и вперед бегать. Каждую субботу в 10.00 бегуны собираются в лесопарке на Калиновского 111, чтобы пробежать 5 километров. В понятных величинах это примерно как 5 раз вокруг Зыбицкой через Герцена. Вечером можно повторить.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда: 18 февраля с 12.00. Где: «Верх» на Куйбышева, 22. Сколько: бесплатно.

Маркетами одежды Минск набит под завязку, чего не скажешь о настоящих арт-маркетах. В субботу в пространстве «Верх» будут представлены работы художников, дизайнеров, модельеров, флористов и далее по списику творческих профессий.

Тематически пространство разделится на 4 сектора:

— designer clothing (модельеры и дизайнеры аксессуаров);

— home decor (дизайнеры интерьера, флористы и художники);

— food court (продукты питания и фаст фуд);

— play zone (Пинг-понг, Аэрохоккей, настольный футбол и др.).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 18−19 февраля, с 18.00. Где: Национальный центр современных искусств Республики Беларусь на Некрасова, 3. Сколько: 12 рублей на весь вечер.

Два вечера по 4+ пластических спектакля. Здесь вам и любимцы уличных фестивалей театр «Голова-Нога», и танцевальный перформанс «Как я узнал о себе через тело своего любовника», гастролирующие театры из Гомеля и Гродно и много всего интересного кроме этого. Прелесть пластического театра в том, что даже если вы ничего в нем не понимаете, вы все равно испытаете удовольствие — хотя бы эстетического толку.





Когда: 18 февраля, 19.00. Где: кафе «Утопия 60». Сколько: бесплатно.

Новая серия проекта Beat Cafe, на сей раз с музыкантами из Buben Naruszewicz Baisan. Напоминаем, что суть в том, чтобы в приятной атмосфере ретро-кафе с кружкой кофе в руках послушать лирику, которую читают под электронный бит.

Авангардное трио Buben Naruszewicz Baisan представляет дебютный альбом Bulbahuana. Релиз ориентирован на городских сумасшедших, лимиту средней руки и филфак: харш-лирика соблазнительно сплетается с импровизами Нарушевича и электроникой Бубена. В отличие от аналогичных опытов участников группы Iamb’n’bass и Skweee Belarus релиз наполовину английский.



Фото со страницы заведения Вконтакте

Когда: 18 февраля в полночь. Где: «ДК» на Фабрициуса, 4. Сколько: 5 рублей.

Дефицит вовсе не означает, что бармен поскупится вам на коктейль, а диджей — на хаус. Скорее наоборот — вечеринка призвана восполнить дефицит танцев, эмоций и техно в вашей жизни. Не забывайте про фейсконтроль — лица, моложе 21 года, закатываем губу и следуем по списку мероприятий дальше.