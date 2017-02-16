Матч в Жлобине, где 16 февраля было заброшено 15 шайб, стал самым результативным в сильнейшей шестерке экстралиги в нынешнем сезоне. Победа «Юности» с разницей в 9 шайб стала самой крупной после разделения участников экстралиги на сильнейшую и слабейшую группы.



Фото: ХК «Металлург-Жлобин»

«Металлург» — «Юность-Минск» — 3:12 (1:7, 1:2, 1:3)

16 февраля. Жлобин. Ледовый дворец «Металлург».

«Металлург»: Шегало (Агеев, 7:40); Филин — Маслеников, Аникин — Осипов — Кашкар; Н. Гавриленок — Марщенок, Вергунов — Самохин — Михайлов; Шуба — Шаповалов, Билищук — Дашков — Даниленко; Кубраков, Пастухов.

«Юность-Минск»: Мильчаков (Тряничев, 28:22); Ногачев — Претнар, Парфеевец — Корсо — Михнов; Э. Шевченко — И. Усенко, Ефименко — Развадовский — Когалев; Ерохо — О. Горошко, К. Захаров — Ниинимяки — Джиг; Елисеенко — Белевич — Туркин.

Шайбы: 0:1 — Джиг (Ниинимяки, 2.12), 1:1 — Дашков (Даниленко, 5.20, в меньшинстве), 1:2 — Ефименко (Ногачев, Развадовский, 5.57, в большинстве), 1:3 — К. Захаров (Джиг, Претнар, 7.40), 1:4 — Развадовский (Ниинимяки, Ногачев, 10.36, в большинстве), 1:5 — Белевич (Туркин, Э. Шевченко, 11.27), 1:6 — Михнов (Парфеевец, Ерохо, 15.52), 1:7 — Э. Шевченко (Ниинимяки, К. Захаров, 19.47), 1:8 -Корсо (Претнар, К. Захаров, 22.53, в большинстве), 1:9 — Михнов (Корсо, Парфеевец, 26.54), 2:9 — Н. Осипов (Аникин, Марщенок, 30.10), 3:9 — Марщенок (Шуба, Билищук, 41.12, в большинстве 5 на 3), 3:10 — Парфеевец (Михнов, Претнар, 44.54, в большинстве), 3:11 — К. Захаров (И.Усенко, Ниинимяки, 48.45), 3:12 — Корсо (Претнар, К. Захаров, 52.32, в большинстве).

Броски: 19−40 (4−13, 8−17, 7−10).

Штраф: 12 (Масленников, Михайлов, Шаповалов, Филин — 4, Кашкар) — 10 (Корсо, К. Захаров, Претнар, И. Усенко, Елисеенко).

Лучшие игроки матча: Аникин — К. Захаров, Претнар.

Самым результативным в составе минчан стал Константин Захаров, набравший 5 (2+3) бомбардирских баллов.

Обычно славящийся боевитостью жлобинский «Металлург» угодил в черную полосу — команда потерпела уже четвертое поражение кряду с общим счетом 4:26!

«Динамо-Молодечно» — «Неман» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

16 февраля. Молодечно. Ледовый дворец.

«Динамо-Молодечно»: Полещенков; Станкевич — Знахаренко, Феоктистов (А) — Семочкин (А) — Журня; Гончаров — Воробей, Гринь — Спешилов — Печур (К); Казакевич — Зозон, Мохорев — Землянкин — Васильчук; Линник — Шагов — Варивончик; Устиненко, Амброжейчик.

«Неман»: Трус; Метлюк — Марченко, Горбаченко — Богдановский — Жидких (А); Бадун — Коршунов (К), С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Е. Степанов — Казнадей, Кислый — Пасют — Лаакконен; Стефанович — Ремезов — К. Брикун; Марковский, Дадонов.

Шайбы: 0:1 — А. Малявко (Коршунов, Бадун, 28.44, в большинстве), 0:2 — Стефанович (К.Брикун, 33.43), 0:3 — Боярчук (С. Малявко, 34.15), 1:3 — Амброжейчик (Журня, Шагов, 46.41), 1:4 — С. Малявко (Коршунов, 51.43, в большинстве).

Броски: 22−27 (9−4, 4−15, 9−8).

Штраф: 10−6.

Лучшие игроки матча: Печур — Боярчук, С.Малявко.

Видео: Динамо Молодечно

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«Гомель» — «Шахтер» — 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

16 февраля. Гомель. Ледовый дворец. 2000 зрителей.

«Гомель»: Лобанов; Сачивко — Мнацян, Сусло — А. Усенко — Хузеев; Горанин — Еронов, Тополь — А. Колосов — Брахманис; Клементьев — Дурнов, П. Волчек — И. Мядель (к) — Соломонов; Филичкин — Хоромандо, Мусиенко — Фадеев — Зимин.

«Шахтер»: Малютин (Линдскуг, 18.38; Малютин, 34.28 — на буллит; Линдскуг, 34.28; 58.18 — 60.00); Кярмениеми — Видгрен, Демков — Докшин — Михалев; В. Сушко — Рак, Андрущенко — Камбович — Астанков; Карев — Белов, Чуприс (к) — Карабанов — Левко; Черников — Никулин — Левша; Малиновский.

Шайбы: 1:0 — И. Мядель (П.Волчек, Клементьев, 3.44, в большинстве), 2:0 — П. Волчек (Клементьев, И. Мядель, 16.40, в большинстве), 3:0 — Соломонов (18.38, в большинстве).

34.28 — И. Мядель не реализовал буллит.

Броски: 16−29 (10−9, 3−11, 3−9).

Штраф: 6 (Тополь, Дурнов, Мнацян) — 29 (В.Сушко, Станевич — 25, Белов).

Лучшие игроки матча: Лобанов, П. Волчек, Линдскуг.

Видео: Хоккейный клуб Гомель

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Хоккеисты «Шахтера» под руководством главного тренера Владимира Цыплакова потерпели уже 13-е поражение в 18 матчах.

Неудача в «Гомеле» лишила «Шахтер» шансов подняться на 3-е место по итогам регулярного чемпионата. Более того, под угрозой и 4-я позиция. В оставшихся двух поединках горняки сыграют 19 февраля в гостях у «Юности» и 21 февраля дома против «Динамо-Молодечно».

«Гомель» же застолбил за собой 3-е место. А это значит, что стала известна первая пара стартового раунда плей-офф — в четвертьфинале в серии до 4 побед гомельчане сразятся с соседями — жлобинским «Металлургом». Матчи запланированы на 25 и 26 февраля в Гомеле, 1 и 2 марта в Жлобине и, если потребуется, на 4 марта (в Гомеле), 6 марта (в Жлобине), 8 марта (в Гомеле).

В слабейшей шестерке состоялись два матча:

«Химик» (Новополоцк) — «Брест» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

«Витебск» — «Могилев» — 3:5 (0:4, 3:1, 0:0).



Фото: hockey.by

До финиша 2-й стадии регулярного чемпионата командам осталось провести по 2 матча, но обладатели всех путевок в плей-офф уже известны. Пропуска в четвертьфинал обеспечили себе команды верхней шестерки, а также две лучшие дружины из нижней — Беларусь U20 и «Лида». Осталось лишь узнать окончательные позиции участников по итогам регулярки, исходя из которых будут формироваться пары первого раунда плей-офф.