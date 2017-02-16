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Глава Samsung задержан по обвинению во взяточничестве: кадры ареста

17.02.2017 11:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации агентства Рёнхап, глава Samsung замешан в крупном коррупционном скандале, связанном с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Ли Чжэ Ён будет ожидать решения суда по своему делу в тюрьме города Йыван в 15 километрах от Сеула.

Глава Samsung задержан по обвинению во взяточничестве: кадры ареста
© flickr.com/ Chris Potter
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Коррупционный скандал разгорелся осенью прошлого года, когда в южнокорейских СМИ появилась информация о получении крупными корпорациями преференций правительства в обмен на внушительные денежные суммы, которые должны были перечисляться в фонды, созданные приближенной к президенту Цой Сун Силь, которая в настоящее время находится под арестом.

Следствию стало известно, что глава Samsung или заплатил, или пообещал заплатить более 36 миллионов долларов в качестве взятки приближенной к Пак Кын Хе особы в качестве взятки в обмен на поддержку слияния двух дочерних компаний.

 
Теги: Могилев
 
 
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Суд Сеула выдал ордер на арест фактического главы южнокорейской корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, обвиняемого во взяточничестве. Смотрите на видео кадры ареста главы...

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