По информации агентства Рёнхап, глава Samsung замешан в крупном коррупционном скандале, связанном с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Ли Чжэ Ён будет ожидать решения суда по своему делу в тюрьме города Йыван в 15 километрах от Сеула.

Коррупционный скандал разгорелся осенью прошлого года, когда в южнокорейских СМИ появилась информация о получении крупными корпорациями преференций правительства в обмен на внушительные денежные суммы, которые должны были перечисляться в фонды, созданные приближенной к президенту Цой Сун Силь, которая в настоящее время находится под арестом.

Следствию стало известно, что глава Samsung или заплатил, или пообещал заплатить более 36 миллионов долларов в качестве взятки приближенной к Пак Кын Хе особы в качестве взятки в обмен на поддержку слияния двух дочерних компаний.