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Глава Samsung задержан по обвинению во взяточничестве: кадры ареста
17.02.2017 11:20 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации агентства Рёнхап, глава Samsung замешан в крупном коррупционном скандале, связанном с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Ли Чжэ Ён будет ожидать решения суда по своему делу в тюрьме города Йыван в 15 километрах от Сеула.
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Следствию стало известно, что глава Samsung или заплатил, или пообещал заплатить более 36 миллионов долларов в качестве взятки приближенной к Пак Кын Хе особы в качестве взятки в обмен на поддержку слияния двух дочерних компаний.
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Суд Сеула выдал ордер на арест фактического главы южнокорейской корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, обвиняемого во взяточничестве. Смотрите на видео кадры ареста главы...
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