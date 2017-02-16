«Письмо счастья» пришло бывшему вратарю футбольной сборной Беларуси Антону Амельченко, в конце января подписавшему контракт с «Крумкачамi».



Антон Амельченко. Фото: Надежда Бужан, Tribuna.com

В апреле 2015 года Александр Лукашенко подписал декрет о «предупреждении социального иждивенчества». Цель декрета — побудить людей, официально не работающих, активнее искать работу. Теперь белорус, если он не трудился шесть и более месяцев в году, должен заплатить государству сбор в размере 20 базовых величин.

За «проблемных» граждан налоговая инспекция взялась основательно. 1 августа 2016 года она сформировала список «тунеядцев», которые начали получать «письма счастья». В январе весточка из налоговой дошла примерно до 470 тысяч белорусов. Среди них трудовые мигранты, студенты, женщины в декретном отпуске, пенсионеры, люди с инвалидностью и даже покойники. Всем им нужно было доказать, что они работали в 2015 году больше 183 дней либо уплатить сбор.

Последний день уплаты налога — 20 февраля. Пока сбор заплатили около 10% тунеядцев. Многие белорусы считают, что декрет нарушает их права. Петиция о его отмене собрала на сайте change.org более 60 тысяч подписей.

В категорию тунеядцев неожиданно для себя попал и экс-футболист национальной сборной Антон Амельченко. В 2015 году белорусский голкипер начал сезон в «Ростове». 28 июня он перебрался в воронежский «Факел», но уже через пять месяцев стороны решили прекратить сотрудничество. В том сезоне вратарь сыграл всего три матча за клуб ФНЛ и вернулся в Беларусь, где его ждал «привет» из налоговой:

— Естественно, не обрадовался, когда получил это «письмо счастья» за 2015 год. В том сезоне я играл в «Ростове» и «Факеле». Все это отмечено в трудовой книжке. В том году я не работал всего два месяца, но для соответствующих органов это стало основанием для того, чтобы присвоить мне статус тунеядца, — говорит Амельченко. — Мы живем в 21-м веке, интернет широко развит. Если вы не знаете, где работает спортсмен, забейте его фамилию в Google. Было реально обидно, я же не бил баклуши. Почему я должен платить деньги государству? Я не получаю каких-то бесплатных медицинских услуг, вовремя оплачиваю коммунальные счета. Приношу деньги в государственную казну, но что делать? Закон есть закон.

Антону все-таки удалось решить проблему.

— Моя сестра работает юристом. Пошел за консультацией к ней. Она сказала, что трудовая книжка является подтверждением того, что я не тунеядствовал. В специальных органах мне сказали: «Пришли контракт». Не понимал, зачем людям собирать лишнюю бумагу, если есть трудовая книжка? В конце концов обошел этот закон благодаря тому, что у меня на иждивении есть маленький ребенок (тунеядцами не считаются родители, которые воспитывают детей до 7 лет, если те не ходят в детский сад). Написал соответствующую бумагу. Только после этого мне прислали документ, в котором сказали, что я не должен государству.