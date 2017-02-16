Космический аппарат Dawn обнаружил богатые органическими соединениями области на Церере. Научная работа об том опубликована в журнале Science , кратко о находке сообщает Phys.org .



Церера. Фото: NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA / Justin Cowart

Церера — карликовая планета, расположенная в поясе астероидов Солнечной системы. Ее возраст оценивается в 4,5 миллиарда лет, диаметр небесного тела — около 950 км.

Планетологи из Италии и США получили свидетельства того, что на планете есть алифатические органические соединения. Установить это удалось с помощью спектрального анализа в инфракрасном спектре. Высокая концентрация органики обнаружилась в радиусе 50 километров вокруг кратера Эрнутет (Ernutet).



Теплыми оттенками отмечены богатые органикой регионы. Изображение: NASA/JPL-Caltech/UCLA/ASI/INAF/MPS/DLR/IDA

Ученые не сообщили точный состав обнаруженных на планете веществ. К алифатическим относятся органические соединения, не содержащие ароматических связей. Примерами таких соединений могут служить метан, алканы, алкены (например, этилен) или алкины (такие как ацетилен).

Исследователи считают, что эти соединения не могли оказаться на Церере в результате столкновения с кометой или астероидом, так как в этом случае они были бы разрушены высокими температурами, сопровождающими такие процессы. По мнению ученых, органические соединения — результат внутренних процессов планеты.

Ранее на Церере обнаруживали следы воды и солей аммония. «В сочетании с другими соединениями, обнаруженными ранее, это подтверждает существование сложной пребиотической химии в какой-то момент истории Цереры», — делают вывод авторы работы.

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