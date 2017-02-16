После побед мужчин и женщин в февральских матчах главный тренер сборной по теннису дал большое интервью SPORT.TUT.BY. Владимир Волчков рассказал, есть ли шанс вырастить новых звезд, как удалось вернуть в команду Вику Азаренко и какой эффект имела встреча теннисисток с президентом.



Владимир Волчков. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

О президенте в раздевалке, госнаградах и доверии

— Каким для вас выдался нынешний февраль?

— С жирным знаком «плюс». Думаю, его страна ждала очень долго. А работу Саши Саснович и Арины Соболенко в матче с Нидерландами я бы назвал беспрецедентной. Тут имею в виду всех тех, кто помог игрокам подойти ко встрече с голландками во всеоружии. За последние годы приучили людей трудиться после 15 лет броуновского движения в белорусском теннисе. Можем аргументировано объяснить, откуда пошел результат.

Полтора-два года назад в мужской команде стали практиковать проведение нескольких недельных микроциклов. Помню, как в настойчивой форме говорил Анатолий Бадуев (бывший главком сборной по легкой атлетике. — Прим.ред.), что все, что касается государственных дел — матчей за сборную, должно быть взято под контроль и просчитано. Люди поймут меру ответственности. Ведь когда страна вкладывает в спортсмена ресурсы, с его стороны должна быть отдача. Эту практику перенесли и в женскую команду.

— Можно ли связать нововведение с критикой Азаренко физической формы других девушек в матче с Японией в 2015 году? Тогда только Вика принесла очки команде, которая пробилась в плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации.

— Слова Вики, человека с такой магнитудой, имели влияние. Любое ее слово и предложение думающими людьми воспринимается как руководство к действию. Мы же стараемся двигаться в русле больших дел!

Вика не только донесла мысль о том, какую важную роль в становлении топового тенниса играет общефизическая подготовка. Она проговорила нюансы, в большей степени подходящие девочкам. Эти моменты учтены в работе специалистов из Национальной академии тенниса. Сейчас девушки в нацкоманде и резерве находятся под присмотром у тренеров по физподготовке. Что важно, практически все вышли на новый качественный уровень.



Александр Лукашенко и Владимир Волчков после победы над россиянами в Кубке Дэвиса в 2004 году. Фото: Reuters via TUT.BY

— Испытали ли вы дежавю в связи с достижением женской команды? Она ведь, как и вы в пору игрока в 2004 году, пробилась в полуфинал командного чемпионата мира по теннису.

— Чувства немного разнятся, так как играть и находиться на командной скамейке — немного разные вещи. Но похоже! Вот и президент страны Александр Лукашенко приехал поболеть за девчонок. Заходил к ним в раздевалку за час до первого поединка во второй игровой день встречи с Нидерландами. По счету к тому моменту ничего не было ясно, а ответственность большая — все-таки мы дома. Судя по эмоциям теннисисток, они остались под впечатлением от встречи с главой государства. Сначала полушепотом переговаривались, мол, вот-вот зайдет. Напряглись. А когда все случилось, окрыленные, с горящими глазами вышли на корт. Рассказывали: «Ах, он такой хороший!». Тогда-то и стало понятно, что итог матча будет положительным. Так и получилось.

— Не считаете ли вы, что девушки заслужили получить государственные награды не меньше, чем вы в 2004 году сразу после победы над Россией в Кубке Дэвиса? Мирному вручили орден Отечества III степени, вам — орден Мужества.

— Нужно соблюдать субординацию. Не мое дело комментировать что-то в таком духе. Скажу лишь, что со временем награды героинь найдут. Может быть, этот вопрос прорабатывается…



Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

— Для вас как человека, который задает направление развития в нашем теннисе, появление президента на матче — это комплимент?

— Это комплимент белорусскому теннису. Сдача зачета — можно и так сказать. Здесь огромная заслуга Александра Васильевича (Шакутина, председателя Белорусской теннисной федерации. — Прим.ред.). Мы же понимаем, что его поставил президент. Он ему доверяет как человеку с системным подходом, который умеет организовать работу.

— Считаете, победа женщин в четвертьфинале Кубка Федерации усиливает впечатление от прогресса всего белорусского тенниса? Да, мужчины тоже выиграли и сохранили прописку в своем дивизионе, но это I Евро-Африканская зона Кубка Дэвиса — не элита.

— Когда еще несколько месяцев назад мы говорили о позитивных изменениях, то даже я нашел свои слова не подкрепленными делом. Чувствовал, что выхлопа вовсе нет. Хотелось сделать больше. Притом что женщины в 2016 году вышли в Мировую группу Кубка Федерации, а мужчины добились повышения в классе. Ну а Олимпиаду, понятно, провалили.

Февральские успехи — это основание для кредита доверия и того, чтобы успокоиться — в хорошем смысле. На пиках спортивных результатов характер отношений между руководством, спортсменами и тренерами меняется. Доверие позволяет доводить систему подготовки игроков до лучшего состояния.

О возвращении Азаренко в сборную и ее влиянии

— В выходе Беларуси в полуфинал Кубка Федерации большая заслуга Азаренко, которая помогла команде выбраться из низших дивизионов. Стоило ли больших усилий вернуть ее в сборную?

— У людей вроде Вики Азаренко есть определенный стиль жизни и понятия, от которых они не отходят. Она отлично понимает, что происходит вокруг нее и как ей оставаться наверху. Так что вопрос приглашения Вики в команду всегда сводился к готовности обеспечить ей условия для жизнедеятельности во время матчей, которые она привыкла иметь в женском туре. Капризы? Не было их, как и необходимости уговаривать. Это просто не тот человек.



Вика Азаренко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вот вам пример. Когда мы готовились к матчу с Россий, члены команды Азаренко говорили, что Вика должна съесть в течение дня вот это, это и это — в каком количестве и какого способа приготовления. Кто-то решит, что она выпендривается! А я отвечу, что она профессионал. Настолько, что у нее даже граммы подсчитаны. Честно, побаиваюсь сказать больше — перечислить продукты, допустим. Вдруг что-то не то… Если интересно, спросите у Вики при случае. Это же ее маленький секрет. И тем не менее я лично отслеживал в Москве, чтобы нам доставляли то что надо.

— Перед матчем с россиянками, даже когда Вика тренировалась на соседних для других белорусок кортах центра «Солнечный», капитан Дубров говорил, что не знает, сыграет ли Азаренко. Чем была вызвана заминка?

— Никто не может за нее сообщить, что она готова сыграть за сборную. Только она сама. Когда мы ждали увидеть ее в Канаде, она написала в твиттере, что не сможет помочь команде. Ну что я могу сказать? Живем в 21-м веке. Перед матчем с Россией так же в твиттере выразила желание играть.

Я хочу официально подтвердить своё участие в КФ в Москве в эти выходные! Надеюсь увидеть побольше наших болельщиков — victoria azarenka (@vika7) 11 апреля 2016 г.

— Или все же стоило узнать у нее напрямую — лично, по телефону или в письме, чтобы разрядить обстановку?

— Не знаю. Может, она контракт какой-то просила. Моей задачей было организовать, свести, привезти то, что нужно, и того, кто нужен. А Дубров координировал подготовку других девчонок.



Вика Азаренко и Владимир Волчков в теннисной академии в Солнечном, 2016 год. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Вика готовится вернуться в тур после родов только летом, однако у сборной важный матч в апреле. Меж тем Дубров, который с ней не связывался, публично заявил, что не рассчитывает на Азаренко. У нее хотя бы формально кто-нибудь спросит, готова ли она присоединиться к коллективу?

— Там, где нужно, все будут на связи с тем, с кем нужно. У нас после матча с Нидерландами еще ветер в голове. Думаю, Эдуард Владимирович так сказал, потому что физически Вике будет сложно подготовиться к апрелю. Никакой подоплеки тут нет.

— Когда в 2015 году Вика собрала новую команду, то предложила федерации своих специалистов в качестве менторов для академии. Отнеслись ли вы к ее идее ревностно?

— Сказать, что не замечаю подобные вещи, не могу. Как и давать им оценку.

Передо мной была поставлена четкая задача, и я ее выполняю так, как вижу. А Вика приезжает в страну, допустим, на две недели. Что она видит, когда сама постоянно тренируется, восстанавливается и проводит время с семьей? У нее объективно нет времени на то, чтобы отследить все процессы в белорусском теннисе.

Когда же мы с ней подняли в разговоре имеющиеся проблемы, то говорили на одном языке. Потом был семинар с участием Вики и ее физиотерапевта Жан-Пьера Брюера. Чем полезны такие встречи? У нас люди еще не дошли до того, что хочет донести Вика. Однако она им предоставляет шанс подтянуться. Опытные люди им воспользуются.

Об энергетике Соболенко, которой ставят в пример Серену Уильямс

— Президент ждет новых звезд уровня Азаренко и Шараповой. От чего будет зависеть, станут ли ими ваши подопечные или нет?

— Чемпионы — это те люди, которые не создают для себя искусственно комфортные условия обитания. Они первыми ищут схватку, первыми влезают в драку и побеждают. В большом спорте по-другому никак. Ты можешь всех обмануть и подтянуть ресурс на костюмы, майки, трусы… Когда же станет «жарко», в конечном итоге ты либо готов, либо нет. Вот почему на самый верх пробиваются те, кто чувствует потребность принять вызов и показать лучшие качества, — Серена Уильямс, Роджер Федерер, Новак Джокович.



Арина Соболенко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В Соболенко вы это увидели?

— Однозначно. Арина стучала себе в грудь накануне матча с Нидерладами и просила скорее выпустить ее на корт, чтобы проверить силы на уровне Кики Бертенс (22-й номер мирового рейтинга. — Прим. ред.).

Сейчас уже можно об этом говорить. После первого игрового дня и поединка с Бертенс мы думали о том, менять ли Соболенко на Олю Говорцову, например. Утром воскресенья Арина приехала разминаться в 8.30. Мы с капитаном переглянулись и поняли — Арина заряжена, так что без вариантов. В некоторых других белорусских спортсменах я бы хотел чаще видеть такую энергетику, как у Соболенко.

Интервью с Волчковым прервалось в связи с появлением в тренерской комнате Национальной академии тенниса Эдуарда Дуброва.

— Капитан, что вы скажете по поводу предстоящей игры со Швейцарией? — обратился к Эдуарду Владимировичу Владимир.

— Я бы не хотел, чтобы после победы над Нидерландами в прессе говорили, что мы стали сильнее. Мы хотим оставаться темной лошадкой и делать свое черное дело. Ну не черное, конечно, а немного темное.

— Это как гнедая в яблоках, — подметил Владимир Николаевич. — Редкая, непредсказуемая лошадь. Непонятно, кого лягнет.



Эдуард Дубров и Арина Соболенко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— У Швейцарии два игрока из топ-100, а Белинда Бенчич не так давно была 7-й ракеткой мира. Что мы противопоставим сопернику? Надежность Саснович, бесстрашие Соболенко и поддержку болельщиков?

— Пункты один, два, три — это хорошо, — продолжил Дубров. — Еще мы знаем, что пара у нас может принести очко. Будет тот же корт, как и в матче с голландками, те же мячи — я их уже заказал. Охрана своя. Кураж, как у Соболенко? Он появляется в преддверии игры.

Арина у меня за эти два поединка выросла как игрок. Энергия из нее так и прет. Говорю ей: «Работай с мячом. Не смотри на противника. Тут враг себе только ты сама. И запомни: каждый твой удар начинается с работы ногами». У нее нельзя отобрать желание играть определенным образом из разных точек корта, а вот подчистить игру, расставить акценты можно. А если она продолжит вкладывать много сил в каждый мяч, то быстро сдуется. Арина должна плотно и длинно играть, в три четверти силы. Когда видит, что мяч прилетает ближе, идти и выигрывать розыгрыш. Привел Соболенко в качестве примера действия Серены Уильямс. Как только играешь ей в хавкорт, этот мяч сразу убивается в пользу Уильямс. После матча с Нидерладами поработал с Ариной, показал ей то, о чем говорил. Она заулыбалась. Значит, поняла.

О шансах выиграть Кубок Федерации и личностном росте Саснович

— Владимир Николаевич, когда стало ясно, что Татьяна Пучек уйдет в декретный отпуск и не сможет быть капитаном женской команды, вы пригласили Дуброва. Он говорил, что вы уговаривали его занять должность. Почему не оставили ее за собой?

— Это большой и ответственный кусок работы. Совмещать ее с занятостью в мужской сборной и академии я уже не смог бы. Вместе с Шакутиным пришли к мнению, что кандидатура Эдуарда Владимировича — лучший вариант. Это опытный человек, который не боится временных течений в случае громких побед или разочаровывающих поражений. У него есть фундаментальные понятия, на которых твердо стоит. И, признаться, тренирует Дубров по большей части не девочек, а их личных наставников.

— На командной скамейке в матче с Нидерландами вы прыгали и веселились от души. Выкрики — это же не только способ снять напряжение?

— Хорошо понимаю натуру теннисиста, потому что сам играл. И когда у него появляется нотка сомнения или, наоборот, он впал в азарт, хорошо, когда кто-то подскажет. А, может, просто обозначит, что он рядом.

Взять Сашу Саснович. Когда мы начинали путь в Мировую группу Кубка Федерации в групповых матчах в Будапеште в 2015 году, я видел, как непросто ей было вписаться в формат матчевых встреч. Связано это с уровнем ответственности, который заложен в самой Саше. А еще она чувствует каждую вибрацию — очень чуткая. Обычно таким людям трудно реализовать себя, в частности в спорте. Саша же за два года в сборной научилась преодолевать себя, что очень нам помогло в Канаде.



Александра Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чертовски здорово там все получилось. Все внимание было сконцентрировано на том, приедет ли в команду Вика Азаренко. Не приехала. Акценты сместились, и в центре оказалась уже Оля Говорцова. Саша оставалась в тени. А потом включили свет — «лев зарычал и всех порвал».

В России ей было не легче, так как рядом была Вика. А Саша отработала вторым номером на сто процентов — умничка! Очень интересно наблюдать за ее личностым ростом.

— По словам Дуброва, анализ действий теннисисток из Нидерландов проводился на основе данных Tennis ComStat.

— Да, голландок мы стали разбирать полтора месяца назад. За это время состоялось три собрания с участием капитана, игроков и их личных тренеров с выводом видеороликов на большой экран. В печатной форме показали ребятам, что мы видим. В духе: «Понятно, что в стрессовой ситуации соперник подаст в эту часть корта, а обводку исполнит так. За укороченными она, скорее всего, не побежит, потому играет далеко». В высокой степени каждой из девчат удалось реализовать предложенные методы борьбы.

Кстати, в ночь с 11 на 12 февраля, или если быть более точным, в 4.29 утра, мне на Viber выслали раскладки по первым двум поединкам встречи с Нидерландами. Стал углубляться в разбор игры и обсудил с коллегами полученную информацию. Позже все в команде, в том числе папа Саши Саснович Александр, обменялись мнениями. Сложили их воедино и вышли на второй игровой день с хорошим настроением.

Вообще, к услугам Tennis ComStat стали прибегать перед прошлогодним матчем девчонок с Канадой. Как видите, не зря. Это звено в цепи, которое помогает команде выигрывать в Кубке Федерации. Еще одна новинка в нашей работе. До недавних пор никто бы и не подумал, что она будет иметь влияние на результат. Да и о Мировой группе еще год назад у нас не говорили всерьез.



Александр Шакутин обнимает Эдуарда Дуброва после победы над россиянками в 2016 году. Рядом с ними Вика Азаренко и Владимир Волчков. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Заставит ли успех девушек поверить Вику в команду и откликаться на вызов в сборную чаще?

— Конечно. Одно дело тратить силы на переходные матчи и совсем другое — бороться за титул и творить историю. Мы уже ее сделали, если кто вдруг не заметил. И это только начало. Имея в составе опытную Вику, 22-летнюю Сашу Саснович, 18-летних Арину Соболенко и Веру Лапко, в следующие несколько лет будем бороться за Кубок Федерации.

В понедельник читайте на SPORT.TUT.BY рассуждения Владимира Волчкова о причинах прогресса мужской команды и секретах долголетия ветеранов ATP-тура.