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Шантарович: Когда стало ясно, что не едем в Рио, много выпивал. Неделю, может, две
Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович в интервью журналистам «
— Как вы это пережили?
— Дима Довгаленок инициировал написание петиции — семьдесят олимпийских чемпионов и призеров ее подписали. Просим рассмотреть, разобраться, приостановить решение до выяснения обстоятельств — и допустить команду до Рио. Отправили президенту МОКа Томасу Баху, каше манной, как я его называю. Никакой реакции. И все равно до последнего надеялись. Без толку. Когда стало ясно, что на Игры не едем, собрались командой, посмотрели друг другу в глаза: ну что, разъезжаемся…
— Выпили?
— Не знаю, ребята, может, собирались своим кругом. Я много выпивал. Неделю, может, две.
— Неужели запой?
— Ну, что вы, нет… Но каждый день. Тяжело было. И не пьянел при этом. Видимо, генетически так устроен: у меня алкоголь быстро утилизируется, никакого запаха нет. В литрах в сутки выходило.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне
Беларусь будет требовать возмещения ущерба за отстранение сборной. Также белорусская сторона намерена подать иск о возмещении расходов на подготовку команды к Олимпиаде за четыре года. На подготовку отстраненных гребцов к Олимпиаде Беларусь
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Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович в интервью журналистам "Прессбола" Сергею Кайко и Борису Тасману в том числе...
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