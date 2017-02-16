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Шантарович: Когда стало ясно, что не едем в Рио, много выпивал. Неделю, может, две

17.02.2017 11:48 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович в интервью журналистам «Прессбола» Сергею Кайко и Борису Тасману в том числе рассказал о том, что употреблял много алкоголя после новости о том, что национальная команда не попадет на Олимпиаду в Рио.


Владимир Шантарович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Как вы это пережили?

— Дима Довгаленок инициировал написание петиции — семьдесят олимпийских чемпионов и призеров ее подписали. Просим рассмотреть, разобраться, приостановить решение до выяснения обстоятельств — и допустить команду до Рио. Отправили президенту МОКа Томасу Баху, каше манной, как я его называю. Никакой реакции. И все равно до последнего надеялись. Без толку. Когда стало ясно, что на Игры не едем, собрались командой, посмотрели друг другу в глаза: ну что, разъезжаемся…

— Выпили?

— Не знаю, ребята, может, собирались своим кругом. Я много выпивал. Неделю, может, две.

— Неужели запой?

— Ну, что вы, нет… Но каждый день. Тяжело было. И не пьянел при этом. Видимо, генетически так устроен: у меня алкоголь быстро утилизируется, никакого запаха нет. В литрах в сутки выходило.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил неправомерную годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Беларусь будет требовать возмещения ущерба за отстранение сборной. Также белорусская сторона намерена подать иск о возмещении расходов на подготовку команды к Олимпиаде за четыре года. На подготовку отстраненных гребцов к Олимпиаде Беларусь затратила более 2,2 млн долларов.

С чего началась и как развивалась мельдониевая история с гребцами?

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович в интервью журналистам "Прессбола" Сергею Кайко и Борису Тасману в том числе...

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