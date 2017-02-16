﻿ Мингорсуд смягчил приговор обвиняемому в гибели двух студенток в ДТП в Минске. 21.by
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Мингорсуд смягчил приговор обвиняемому в гибели двух студенток в ДТП в Минске

17.02.2017 11:35 — Разное | Tut.by  
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Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда рассмотрела сегодня в апелляционном порядке уголовное дело в отношении обвиняемого в гибели двух студенток в ДТП. Мингорсуд смягчил приговор обвиняемому, об этом AUTO.TUT.BY рассказала помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

19 декабря 2016 года суд Октябрьского района Минска признал обвиняемого виновным в в совершении преступления по ч.2 ст. 144 УК (причинение смерти по неосторожности) и приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также обвиняемый лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 5 лет.

Сторона защиты в ходе апелляционного рассмотрения отметила, что приговор немотивирован, основан на предположениях, а выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, наказание не соответствует тяжести преступления, необоснованно жесткое и несправедливое. Мингорсуд смягчил приговор обвиняемому: вместо отбывания наказания в колонии общего режима ему назначено лишение свободы в колонии-поселении.

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Теги: Минск
 
 
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Вместо колонии общего режима 5 лет в колонии-поселении.

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