МИНСК, 17 фев — Sputnik. Сырую и теплую погоду несет в Беларусь влажная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, сообщили в Белгидрометцентре.

В субботу в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Ночью на значительной части территории страны, а днем преимущественно по юго-востоку небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ночью и утром возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью —3 +2°С, максимальная днем 0 +5°С.

В воскресенье будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в основном по северо-западной половине страны пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Синоптики прогнозируют слабые туман, ночью и утром гололед.

Температура воздуха будет колебаться от —4 +1°С ночью до —1 +4°С днем.

В понедельник большая часть страны окажется под влиянием фронтальных разделов и теплых воздушных масс атлантического происхождения. На большей части территории опять ожидают осадки, слабые туман, ночью и утром гололед. Днем по западу возможен сильный порывистый ветер. Воздух прогреется днем до 0 +5°С.