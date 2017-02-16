﻿ Зима закончилась: в субботу будет тепло и сыро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Зима закончилась: в субботу будет тепло и сыро

17.02.2017 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Сырую и теплую погоду несет в Беларусь влажная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, сообщили в Белгидрометцентре.

В субботу в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Ночью на значительной части территории страны, а днем преимущественно по юго-востоку небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ночью и утром возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью —3 +2°С, максимальная днем 0 +5°С.

В воскресенье будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в основном по северо-западной половине страны пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Синоптики прогнозируют слабые туман, ночью и утром гололед.

Температура воздуха будет колебаться от —4 +1°С ночью до —1 +4°С днем.

В понедельник большая часть страны окажется под влиянием фронтальных разделов и теплых воздушных масс атлантического происхождения. На большей части территории опять ожидают осадки, слабые туман, ночью и утром гололед. Днем по западу возможен сильный порывистый ветер. Воздух прогреется днем до 0 +5°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Влажные воздушные массы с Балтийского моря несут в Беларусь осадки - мокрый снег и дождь - а также станут причиной образования по утрам тумана и гололеда.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Шантарович: Когда стало ясно, что не едем в Рио, много выпивал. Неделю, может, две
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика