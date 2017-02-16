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Белорусы имеют высокий уровень базовых гражданских знаний, но при этом 99% из них считают, что никак не могут влиять на политику государства.

Такие данные были получены в ходе национального опроса, направленного на изучение гражданственности белорусов, пишет Thinktanks.by .

В целях повышения качества и расширения охвата программ гражданского образования в стране, а также для получения актуальных данных об уровне гражданской осведомленности и активности белорусов, международная некоммерческая организация Pact инициировала национальный социологический опрос. Он был проведен ООО «ЦСБТ САТИО» в июне 2016 года.

Предлгаем основные результаты исследования:

Белорусы обладают базовыми гражданскими знаниями. Большинство опрошенных респондентов (75%) продемонстрировали знание государственных символов, административного устройства страны и основных гражданских прав и обязанностей, закрепленных в Конституции Республики Беларусь, правильно ответив на соответствующие вопросы исследования.

Граждане Беларуси слабо осведомлены о своих представителях в органах государственной власти. Только 3,8% респондентов отметили, что с уверенностью могут назвать имя депутата, представляющего их избирательный округ в Парламенте, и 3% – в местном Совете.

Абсолютное большинство белорусов считает, что не могут повлиять на государственную политику и решения органов власти как на местном, так и на национальном уровне. Так считают 99% респондентов.

Белорусы готовы проявлять активность, если проблемы касаются их лично или их ближайшего окружения. 66,5% респондентов декларируют готовность к совместной деятельности с соседями и 41,8% участвуют в жизни своего местного сообщества, включая собрания жильцов и мероприятия по благоустройству дома или двора. В то же время, только 4,8% граждан отметили, что они принимали участие в социально-полезных мероприятиях (в 2015 году), организованных гражданами по месту жительства; при этом 18,6% респондентов заявили, что занимаются волонтерством.

Белорусы достаточно слабо вовлечены в глобальный контекст. Об этом свидетельствуют следующие данные: 69% респондентов отметили, что выезжают за границу, но не чаще одного раза в год; 9,3% имели опыт продолжительного (более 6 месяцев) проживания за границей; 61% опрошенных отметили, что не владеют ни одним иностранным языком.

Присутствует расхождение в выборе ценностей, важных лично и присущих белорусскому обществу в целом. Так, толерантность является важной личной ценностью только для 5,9% респондентов, в то время 32% опрошенных считают, что эта ценность присуща белорусам. Этот вывод подтверждается ответами на вопросы об отношении белорусов к иностранцам, ВИЧ-инфицированным и представителям ЛГБТ сообщества.

Большинство белорусов не имеет опыта участия в программах гражданского образования. 60,5% опрошенных не посещали тематические лекции, образовательные программы и не обучались самостоятельно гражданским правам и/или навыкам. 58,8% белорусов и в дальнейшем не заинтересованы в таком обучении. 29% респондентов хотят получать услуги по гражданскому образованию; наиболее востребованными сферами являются «права человека», «бизнес» и «иностранные языки».

Белорусы зачастую демонстрируют более глубокие знания, проявляют активность и положительное отношение к вопросам, которые затрагивают личные интересы, нежели к тому, что лежит в плоскости общественного или касается публичной сферы. Этот вывод подтверждают ответы респондентов на вопросы в отношении общественного участия, ценностных установок, финансовой грамотности, возможности влиять на политику государства.