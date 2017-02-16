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Пункт пропуска «Лоша-Шумскас» сегодня стал международным

17.02.2017 12:02 — Разное | Ежедневник  
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Пункт пропуска «Лоша-Шумскас» сегодня стал международным

фото: tut.by

С 17 февраля пункт пропуска «Лоша-Шумскас» на белорусско-литовской границе работает в статусе международного.

Государственный пограничный комитет сообщает, что пункт пропуска «Лоша-Шумскас» становится международным с 8 утра 17 февраля. Пересекать границу на этом пункте теперь можно на транспортных средства массой до 3,5 т. 

Позавчера белорусская и литовская сторона провели последние согласования, необходимые для  работы пункта в новом статусе. Соглашение об изменении  статуса пропускного пункта было заключено в прошлом году.

Пункт будет работать круглосуточно. Без ограничений смогут въехать и выехать граждане на машинах  с белорусскими номерами. Временно транспортные средства, зарегистрированные за пределами Беларуси будут пропускать в пункте только при наличии удостоверения ввоза на транспортное средство. При его отсутствии машины будут отправлять на другие пункты. 

 
 
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С 17 февраля пункт пропуска «Лоша-Шумскас» на белорусско-литовской границе работает в статусе международного.

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