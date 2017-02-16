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Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

17.02.2017 11:40 — Разное | Ежедневник  
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Рыженков назвал главную идею декрета о тунеядцах

фото: belta.by

Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги.

Об этом сегодня заявил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков во время выездного приема в Рогачеве по вопросам реализации норм декрета №3, сообщает БЕЛТА.

Максим Рыженков отметил, что общая сумма сбора по финансированию госрасходов в масштабах бюджета будет небольшой. «Главная идея декрета № 3 - стимулировать людей уплачивать налоги, показывать свои доходы», - подчеркнул он.

Первый замглавы Администрации напомнил, что во многих западных странах предусмотрена серьезная ответственность за уклонение от уплаты налогов. В Беларуси же, используя механизмы декрета №3, стремятся возместить расходы государства на социальные услуги, которые оказывались гражданам, не уплатившим или уплатившим не в полном объеме налоги.

Касаясь цели выездных приемов граждан, Максим Рыженков отметил, что Администрация Президента стремится таким образом не только разъяснить вопросы реализации норм декрета, но и в целом изучить вопросы, которые волнуют людей в регионах.

 
 
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Главная идея декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» - стимулировать людей уплачивать налоги.

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