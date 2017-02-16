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Пресс-конференция создателей российского блокбастера "Защитники"

17.02.2017 12:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во времена Холодной войны секретная организация "Патриот" создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.

Подробнее о создании картины и ходе съемок блокбастера расскажут актеры:

Алина Ланина;

Антон Пампушный;

Себастьян Сисак;

Санжар Мади;

продюсер Гевонд Андреасян

В состав отряда входили: Хан, Лер, Ксения и Арсус. Хан, владеет всеми видами восточных единоборств, Лер способен управлять камнями и почвами, Ксения невероятно ловкая и выносливая, а Арсус превращается в медведя с пулеметом наперевес. Однако посмотреть на этих супергероев в действии не представилось возможности, и отряд пришлось расформировать.

Уже в наше время над Москвой нависла угроза невиданных масштабов, и спасти город могут только сверхлюди сделанные в СССР.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в дискуссии, которая состоится 20 февраля, в 11:20, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com; Тел.: +375 17 237 83 65; Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 20 февраля, в 11:20 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет пресс-конференция авторов и создателей фильма "Защитники".

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