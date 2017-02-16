Авария произошла 17 февраля, около 11.15, на проспекте Жукова в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.



Фото: ГАИ Московского района

— 57-летняя водитель Renault выезжала на проспект Жукова со стороны улицы Железнодорожной и не пропустила Great Wall, который ехал от проспекта Дзержинского в направлении улицы Брилевской, — сказали в ГАИ.

После касательного столкновения Great Wall вошел в неуправляемый занос, автомобиль ударился о бордюрный камень, опрокинулся и врезался в мачту уличного освещения.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



К счастью, в ДТП никто не пострадал.