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В Минске Great Wall после столкновения с Renault опрокинулся и влетел в столб

17.02.2017 12:22 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 17 февраля, около 11.15, на проспекте Жукова в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Фото: ГАИ Московского района

— 57-летняя водитель Renault выезжала на проспект Жукова со стороны улицы Железнодорожной и не пропустила Great Wall, который ехал от проспекта Дзержинского в направлении улицы Брилевской, — сказали в ГАИ.

После касательного столкновения Great Wall вошел в неуправляемый занос, автомобиль ударился о бордюрный камень, опрокинулся и врезался в мачту уличного освещения.

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К счастью, в ДТП никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина на Renault, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила Great Wall.

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