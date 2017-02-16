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В Минске Great Wall после столкновения с Renault опрокинулся и влетел в столб
Авария произошла 17 февраля, около 11.15, на проспекте Жукова в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.
— 57-летняя водитель Renault выезжала на проспект Жукова со стороны улицы Железнодорожной и не пропустила Great Wall, который ехал от проспекта Дзержинского в направлении улицы Брилевской, — сказали в ГАИ.
После касательного столкновения Great Wall вошел в неуправляемый занос, автомобиль ударился о бордюрный камень, опрокинулся и врезался в мачту уличного освещения.
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К счастью, в ДТП никто не пострадал.
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Женщина на Renault, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила Great Wall.
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