Премьер-министр Андрей Кобяков провел совещание по вопросам представления заявки нашей страны на проведение в этом году в Беларуси 31-го Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Об этом сообщается на сайте правительства.



Фото: government.by

В совещании приняли участие руководители Академии наук, Мининформа, Минфина, Национальной государственной телерадиокомпании, ОАО «Пеленг», УП «Геоинформационные системы», а также руководитель Федерации космонавтики России и белорусский летчик-космонавт Владимир Ковалёнок.

В ходе совещания была рассмотрена видеопрезентация для представления заявки Беларуси на проведение конгресса. В ней Беларусь представляется как космическая держава. Сообщается, что ролик «демонстрирует достижения нашей страны и белорусской науки в космической деятельности, а также показывает участие космонавтов-уроженцев Беларуси в освоении космического пространства».

Напомним, Беларусь запустила первый собственный космический аппарат дистанционного зондирования Земли (БКА-1) в июле 2012 года. В текущем году республика приступит к изготовлению нового национального космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения (БКА-2), его запуск запланирован на конец 2019 года. Кроме того, Беларусь совместно с Китаем построила и запустила в 2016 году космический спутник связи.

В настоящее время в космосе находится уроженец Беларуси Олег Новицкий.