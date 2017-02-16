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В Беларуси хотят провести Международный космический конгресс

17.02.2017 12:20 — Разное | Tut.by  
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Премьер-министр Андрей Кобяков провел совещание по вопросам представления заявки нашей страны на проведение в этом году в Беларуси 31-го Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Об этом сообщается на сайте правительства.


Фото: government.by

В совещании приняли участие руководители Академии наук, Мининформа, Минфина, Национальной государственной телерадиокомпании, ОАО «Пеленг», УП «Геоинформационные системы», а также руководитель Федерации космонавтики России и белорусский летчик-космонавт Владимир Ковалёнок.

В ходе совещания была рассмотрена видеопрезентация для представления заявки Беларуси на проведение конгресса. В ней Беларусь представляется как космическая держава. Сообщается, что ролик «демонстрирует достижения нашей страны и белорусской науки в космической деятельности, а также показывает участие космонавтов-уроженцев Беларуси в освоении космического пространства».

Напомним, Беларусь запустила первый собственный космический аппарат дистанционного зондирования Земли (БКА-1) в июле 2012 года. В текущем году республика приступит к изготовлению нового национального космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения (БКА-2), его запуск запланирован на конец 2019 года. Кроме того, Беларусь совместно с Китаем построила и запустила в 2016 году космический спутник связи.

В настоящее время в космосе находится уроженец Беларуси Олег Новицкий.

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Теги: Минск
 
 
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Совещание по этой теме провел глава правительства Беларуси.

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