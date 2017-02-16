До 1 марта 2017 года некоторым белорусам нужно отчитаться о доходах за прошлый год. Среди потенциальных плательщиков налога — те, кто продавал недвижимость или несколько машин. Получателям каких доходов нужно заполнить декларацию (а потом — уплатить налог), рассказал начальник управления налогообложения граждан, декларирования доходов и имущества главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский.





Будет ли налог, если продал имущество дешевле, чем купил когда-то?

Вопрос от Светланы: Нужно ли платить налог, если я продала дачу, которой владела 15 лет? До этого ничего больше не продавала. Вроде слышала, что один раз в 5 лет продать можно, не уплачивая налог. Спасибо!

Ответ: Доход, полученный вами в 2016 году от возмездного отчуждения одной дачи, подлежит освобождению от подоходного налога при одновременном соблюдении двух условий: в 2016 году вы являлись налоговым резидентом Республики Беларусь (т.е. более 183 дней в 2016 году фактически находились на территории страны), и продажа дачи являлась для вас первым возмездным отчуждением такого вида имущества в течение пяти лет.

Вопрос от Ольги: Физическое лицо в течение 2016 года продало (тоже физ. лицам) сначала мотоцикл, а затем автомобиль, принадлежащие ему на праве

собственности. При этом стоимость продажи обоих транспортных средств

меньше цены их приобретения. Копии договоров купли-продажи авто

(на приобретение и последующую продажу имеются). Нужно ли подавать декларацию? Будет ли физ. лицо платить налог в этом случае?

Ответ: От подоходного налога освобождаются доходы, полученные физическим лицом — налоговым резидентом Беларуси от возмездного отчуждения в течение календарного года одного автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, или другого механического транспортного средства.

Таким доход, полученный физическим лицом-резидентом Беларуси в 2016 году, от продажи автомобиля, подлежит налогообложению подоходным налогом, поскольку является доходом от возмездного отчуждения второго механического транспортного средства в течение 2016 года. А в отношении дохода, полученного от продажи первого механического транспортного средства — мотоцикла, применяется льгота.

Вам необходимо представить декларацию в срок не позднее 1 марта 2017 года в налоговый орган по месту постановки на учет.

Справочно: Налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу (далее — налоговая декларация) представляется по форме согласно приложению 1 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 100 «О некоторых вопросах, связанных с исчислением и уплатой налогов с физических лиц» (далее — Постановление № 100). Также обращаем внимание, что для сведения физических лиц и всех заинтересованных форма и порядок заполнения налоговой декларации размещены на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by . в разделе «Физическое лица/Порядок представления физическими лицами налоговой декларации за 2016 год».

Кроме того, вы можете получить имущественный налоговый вычет:

или в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением автомобиля.

Для этого необходимо одновременно с налоговой декларацией по подоходному налогу за 2016 год представить документы, подтверждающие несение им расходов, связанных с приобретением автомобиля, проданного в 2016 году.

или в размере 10 процентов общей суммы подлежащих налогообложению доходов, полученных от продажи автомобиля.

В случае, если размер имущественного налогового вычета, превысит сумму дохода, полученного от продажи автомобиля, то подлежащий налогообложению доход, и, соответственно, подоходный налог к уплате, будут отсутствовать.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вопрос от Виталия: Я продал в течении 5-ти лет две квартиры (купил-продал-купил-продал). Вторую квартиру продал за ту же сумму в эквиваленте к доллару (курс менялся, в белорусских рублях разница существенная), что и купил ее, и это прописано в договор купли-продажи (купил за 35 000 у.е. и продал за 35 000). Нужно ли мне подавать декларацию и платить какой либо налог?

Ответ: От подоходного налога освобождаются доходы, полученные физическим лицом — налоговым резидентом Республики Беларусь от возмездного отчуждения в течение 5 лет (в том числе путем продажи, мены, ренты) одной квартиры, принадлежащей ему на праве собственности (доли в праве собственности на квартиру).

Следовательно, при возмездном отчуждении в течение 5 лет двух квартир, принадлежащих вам на праве собственности, доходы, полученные от продажи второй квартиры, признаются объектом налогообложения подоходным налогом. До 1 марта 2017 года вы обязаны предоставить налоговую декларацию.

Также вы вправе применить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением и (или) отчуждением возмездно отчуждаемого имущества.

Чтобы получить такой вычет, вам необходимо одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по подоходному налогу за 2016 год представить в налоговый орган документы, подтверждающие понесенные вами расходы, связанные с приобретением квартиры (копию договора купли-продажи возмездно отчужденной квартиры, платежные документы о перечислении денежных средств со своего счета на счет продавца квартиры, и т.п.).

В случае, если размер имущественного налогового вычета превысит сумму дохода, полученного вами от продажи квартиры, то подлежащий налогообложению доход и подоходный налог к уплате будет отсутствовать.

«Закрыл ИП, продал павильон, нужно ли платить налоги?»



Фото: Александр Чугуев

Вопрос от Артема: Около 15 лет назад был приобретен торговый павильон (недвижимость, зарегистрированная в БРТИ), оформлено на ИП. Сейчас ИП закрыто, имущество было переведено в собственность физического лица. В декабре 2016 павильон был продан, но сумма продажи существенно ниже стоимости покупки. Дохода, как я понимаю, нет. Нужно ли декларировать и платить налог? Подтверждающие документы о сумме покупки и продажи имеются.

Ответ: Физическое лицо — налоговый резидент Республики Беларусь, получивший в 2016 году от другого физического лица доход от возмездного отчуждения торгового павильона, обязано в срок не позднее 1 марта 2017 г. представить в налоговый орган по месту постановки на учет налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу, не зависимо от того, что расходы, связанные с приобретением данного торгового павильона, превышают размер дохода, полученного от его продажи.

При определении размера налоговой базы подоходного налога в отношении дохода, полученного от продажи торгового павильона, физическое лицо вправе по своему выбору воспользоваться имущественным налоговым вычетом либо в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с его приобретением, либо в размере 10 процентов общей суммы подлежащего налогообложению дохода, полученного от продажи торгового павильона.

Для того, чтобы получить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных расходов физическому лицу необходимо одновременно с налоговой декларацией представить в налоговый орган документы, подтверждающие несение им расходов, связанных с приобретением торгового павильона.

Вопрос: Моя жена в марте 2016 года продала нежилое торговое помещение (торговый павильон на рынке). Нужно ли ей выплачивать налог от прибыли от продажи? Есть ли ей какие-то льготы, если она находится в декретном отпуске?

Ответ: Из вашего вопроса не ясно кто являлся покупателем торгового помещения, и, соответственно, источником выплаты дохода вашей супруге: организация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, а также в каком качестве ваша супруга продавала этот павильон (как физическое лицо либо как индивидуальный предприниматель в рамках осуществления своей предпринимательской деятельности). Именно от данных условий зависит порядок исчисления и уплаты подоходного налога.

Если имущество было реализовано вашей супругой как индивидуальным предпринимателем в рамках осуществления предпринимательской деятельности, то полученный доход подлежит налогообложению в зависимости от применяемой ею системы налогообложения.

Если ваша супруга как физическое лицо продала торговое помещение организации (индивидуальному предпринимателю), то при выплате ей дохода организация (индивидуальный предприниматель) обязана была исчислить, удержать у вашей супруги и перечислить в бюджет исчисленную сумму подоходного налога. И в этом случае представлять по окончании 2016 года в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) не требуется, так как обязанность по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет подоходного налога законодательством возлагается на налогового агента — организацию (индивидуального предпринимателя), являющуюся источником выплаты дохода за приобретенное имущество.

Если же ваша супруга как физическое лицо получила в 2016 году доход от продажи торгового помещения другому физическому лицу, то такой доход, подлежит налогообложению подоходным налогом по ставке 13 процентов на основании налоговой декларации, которую ваша супруга обязана представить в налоговый орган по месту постановки на учет в срок не позднее 1 марта 2017 года. В этом случае она также вправе воспользоваться имущественным вычетом. Условия описаны в предыдущем вопросе.

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