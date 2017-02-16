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Картинка дня: британец создал 6-метровый огненный смерч
Британский блогер-изобретатель Колин Ферз своими руками создал огненный торнадо высотой шесть метров. Видео со своим опытом он опубликовал на
Ферз разжег огненный столб с помощью газового баллона и самодельной горелки. Пламя находилось внутри металлической клетки, которую заставили вращаться с помощью модифицированного карта.
Вверху конструкции блогер поместил несколько десятков фейерверков, которые взорвались почти одновременно. Таким образом британец отпраздновал четыре миллиона подписчиков у своего YouTube-канала.
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Ферз регулярно публикует видео с опасными и странными изобретениями. К примеру, в октябре прошлого года он
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Вверху конструкции блогер поместил несколько десятков фейерверков, которые взорвались почти одновременно
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