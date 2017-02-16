Проблемы сноса частного сектора регулярно всплывают в СМИ — особенно если сражения за собственность заставляют лезть на кран. Тема компенсации стала основной во время онлайн-конференции на сайте агентства « Минск-Новости ». На вопросы минчан отвечал заместитель начальника управления жилищной политики Мингорисполкома Александр Шершень.





Александр Шершень:

— Собственникам в Минске в основном предоставляются два вида компенсации: либо жилье, либо денежная выплата. Денежная компенсация рассчитывается исходя из рыночной стоимости сносимого жилья.

Если гражданин выбирает жилье в собственность взамен имеющегося, то оно предоставляется из расчета на менее 15 кв. м на самого собственника и на каждого зарегистрированного на момент принятия решения члена его семьи. Это основная норма.

Если, например, сносится жилой дом площадью 150 квадратных метров, где зарегистрировано два человека, то жилье должно предоставляться не менее имеющейся площади.

Важный нюанс. Когда в качестве компенсации предоставляется квартира, в любом случае делается рыночная оценка сносимого жилья и рыночная оценка предоставляемого. Если рыночная стоимость сносимого выше стоимости предоставляемого, то выплачивается денежная компенсация в размере этой разницы. Если наоборот, предоставляемое жилье оценивается дороже, чем сносимое, то собственник ничего не выплачивает.

— Живу в Советском районе. Мне дадут квартиру в этом же районе или могут отселить в Шабаны? — уточнил читатель Николай.

— Могут и в Шабаны. По законодательству жилое помещение должно быть выделено в том же населенном пункте. Минск — город большой. Человеку, проживающему в Чижовке, может быть выделено жилье в Каменной Горке. Нарушений законодательства в таком случае нет. Вместе с тем, если у застройщика имеется возможность удовлетворить пожелание собственника по месту расположения предоставляемой квартиры, то такая возможность им реализуется.

— Если все формальности соблюдены, но качество жизни ухудшается: человек из центра, из квартала, где много скверов, зеленых зон, переезжает в удаленный район с плотной застройкой, где практически ни одного дерева нет… — написала Антонина.

— Это важный, но субъективный фактор, который в законодательстве не прописан, — ответил Евгений Шершень. — Если для проживающих в старых перенаселенных домах переселение — это долгожданное мероприятие, то граждан, имеющих просторный и благоустроенный частный дом, такой переезд не радует. Однако отселение в связи с изъятием земельных участков для госнужд — вынужденная мера, связанная с реализацией генплана города.

— От оценки жилья до реализации имущественных прав граждан проходит время. Что если за этот период происходит инфляция или меняется стоимость жилья? — интересовался Петр.

— Петр, при подготовке акта выбора земельного участка делается предварительная оценка убытков в связи с предполагаемым изъятием земельного участка, затем, при определении конкретных вариантов реализации имущественных прав собственников, — окончательная. Оценку делает организация, имеющая соответствующие полномочия. При этом окончательная оценка осуществляется одновременно как сносимого объекта, так и предоставляемого взамен. Такая оценка действует не более срока, определенного в решении о предстоящем изъятии земельного участка, который не может превышать двух лет. Однако в ближайшее время срок действия оценки будет изменен и будет равен 6 месяцам.