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Мингорисполком о правах тех, чей дом попал под снос: могут переселить и в Шабаны
Проблемы сноса частного сектора регулярно всплывают в СМИ — особенно если сражения за собственность заставляют лезть на кран. Тема компенсации стала основной во время онлайн-конференции на сайте агентства «
Александр Шершень:
— Собственникам в Минске в основном предоставляются два вида компенсации: либо жилье, либо денежная выплата. Денежная компенсация рассчитывается исходя из рыночной стоимости сносимого жилья.
— Живу в Советском районе. Мне дадут квартиру в этом же районе или могут отселить в Шабаны? — уточнил читатель Николай.
— Могут и в Шабаны. По законодательству жилое помещение должно быть выделено в том же населенном пункте. Минск — город большой. Человеку, проживающему в Чижовке, может быть выделено жилье в Каменной Горке. Нарушений законодательства в таком случае нет. Вместе с тем, если у застройщика имеется возможность удовлетворить пожелание собственника по месту расположения предоставляемой квартиры, то такая возможность им реализуется.
— Если все формальности соблюдены, но качество жизни ухудшается: человек из центра, из квартала, где много скверов, зеленых зон, переезжает в удаленный район с плотной застройкой, где практически ни одного дерева нет… — написала Антонина.
— Это важный, но субъективный фактор, который в законодательстве не прописан, — ответил Евгений Шершень. — Если для проживающих в старых перенаселенных домах переселение — это долгожданное мероприятие, то граждан, имеющих просторный и благоустроенный частный дом, такой переезд не радует. Однако отселение в связи с изъятием земельных участков для госнужд — вынужденная мера, связанная с реализацией генплана города.
— От оценки жилья до реализации имущественных прав граждан проходит время. Что если за этот период происходит инфляция или меняется стоимость жилья? — интересовался Петр.
— Петр, при подготовке акта выбора земельного участка делается предварительная оценка убытков в связи с предполагаемым изъятием земельного участка, затем, при определении конкретных вариантов реализации имущественных прав собственников, — окончательная. Оценку делает организация, имеющая соответствующие полномочия. При этом окончательная оценка осуществляется одновременно как сносимого объекта, так и предоставляемого взамен. Такая оценка действует не более срока, определенного в решении о предстоящем изъятии земельного участка, который не может превышать двух лет. Однако в ближайшее время срок действия оценки будет изменен и будет равен 6 месяцам.
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Обычно те, кто занимается расселением, стараются не доводить до суда.
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