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Выезд в Литву: огромные очереди из фур и ни одной легковушки
17.02.2017 12:22 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Почти 240 грузовых автомобилей скопились на белорусско-литовской границе, самым загруженным пунктом пропуска является "Каменный Лог", свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.
Автомобильные пробки наблюдаются на литовском направлении традиционно в конце недели. В настоящее время, согласно информации пограничников на 12:00 17 февраля, 239 фур стоят в четырех пунктах пропуска:
Очередей из легковых авто не зафиксировано.
Заторы также наблюдаются на границе с Латвией: в "Григоровщине" — 85 грузовиков, в "Урбанах" — 60.
На польском направлении нет ни одного большегруза, вместе с тем наблюдаются трудности в пунктах пропуска для легковушек. Так, 45 машин стоят в "Брузгах" и "90" в "Бресте".
Украинское направление полностью свободно — ни в одном из 12 пунктов пропуска нет очередей.
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Каждую неделю дальнобойщики сталкиваются с трудностями пересечения белорусско-литовской границы, где традиционно "застревают" сотни грузовиков.
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