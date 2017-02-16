МИНСК, 17 фев — Sputnik. Почти 240 грузовых автомобилей скопились на белорусско-литовской границе, самым загруженным пунктом пропуска является "Каменный Лог", свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

Автомобильные пробки наблюдаются на литовском направлении традиционно в конце недели. В настоящее время, согласно информации пограничников на 12:00 17 февраля, 239 фур стоят в четырех пунктах пропуска:

"Котловка" — 30

"Каменный Лог" — 110

"Бенякони" — 39

"Привалка" — 60

Очередей из легковых авто не зафиксировано.

Заторы также наблюдаются на границе с Латвией: в "Григоровщине" — 85 грузовиков, в "Урбанах" — 60.

На польском направлении нет ни одного большегруза, вместе с тем наблюдаются трудности в пунктах пропуска для легковушек. Так, 45 машин стоят в "Брузгах" и "90" в "Бресте".

Украинское направление полностью свободно — ни в одном из 12 пунктов пропуска нет очередей.