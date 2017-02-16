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В новом видео к фильму "Логан: Росомаха" показали мутанта по имени Лора

17.02.2017 12:27 — Разное | Tut.by  
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У супергеройского фильма Джеймса Мэнголда — «Логан: Росомаха» появился очередной тизер. На этот раз он посвящен мутанту Лоре.


anoncraft.com

В 46-секундном ролике, намеренно стилизованном под низкое разрешение, можно видеть героиню Дафни Кин, когти которой покрывают адамантием. В конце девочка наносит ими себе рану, но она моментально заживает.

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Премьера в мире: с 2 марта 2017 г.

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Актеры: Хью Джекман, Бойд Холбрук, Дорис Моргадо, Патрик Стюарт, Элизабет Родригес

О чем кино: спин-офф «Людей Икс» в виде отдельной истории Росомахи подходит к концу. Хью Джекман устал играть героя с когтями, которого убивают, но никак не могут убить. «Логан» рассказывает о постаревшем герое. Он должен сразиться со старым врагом, спасая при этом всех своих близких. Снимает картину Джеймс Мэнголд — автор фильмов «Поезд на Юму» и «Кейт и Лео». Бюджет проекта — 127 миллионов долларов.

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У супергеройского фильма Джеймса Мэнголда появился очередной тизер. На этот раз он посвящен мутанту Лоре.

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