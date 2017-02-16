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В Великобритании выставили на продажу лимузин Трампа
На сайте британской торговой площадки
Нынешний хозяин лимузина утверждает, что приобрел его десять лет назад, тогда как до него и главы США он побывал еще у трех владельцев. Сколько именно использовал машину Трамп — не уточняется.
Известно, что готовили «Кадиллак» в соответствии с пожеланиями самого Трампа. Изначально планировали выпустить серию из 50 таких лимузинов, однако в результате было выпущено лишь два экземпляра.
В лимузине есть, например, мини-бар и небольшой телевизор с кассетным видеомагнитофоном, сиденья в задней части расположены друг напротив друга.
Пробег автомобиля с пятилитровым двигателем составил 72,5 тысячи километров.
Осенью 2016 года на продажу был выставлен Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска, некогда принадлежавший тогда еще кандидату в президенты США Дональду Трампу. На автомобиль была оформлена только одна ставка в 460 тысяч долларов, которая так и осталась не перебитой.
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Стоимость автомобиля составляет примерно 58,5 тысячи евро.
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