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В Великобритании выставили на продажу лимузин Трампа

17.02.2017 12:43 — Разное | Tut.by  
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На сайте британской торговой площадки Exchange and Mart появилось объявление о продаже лимузина президента США Дональда Трампа. Это построенный по спецзаказу Cadillac 1988 года выпуска. Стоимость автомобиля составляет примерно 58,5 тысячи евро, пишет motor.ru.


Нынешний хозяин лимузина утверждает, что приобрел его десять лет назад, тогда как до него и главы США он побывал еще у трех владельцев. Сколько именно использовал машину Трамп — не уточняется.

Известно, что готовили «Кадиллак» в соответствии с пожеланиями самого Трампа. Изначально планировали выпустить серию из 50 таких лимузинов, однако в результате было выпущено лишь два экземпляра.

В лимузине есть, например, мини-бар и небольшой телевизор с кассетным видеомагнитофоном, сиденья в задней части расположены друг напротив друга.

















Пробег автомобиля с пятилитровым двигателем составил 72,5 тысячи километров.

Осенью 2016 года на продажу был выставлен Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска, некогда принадлежавший тогда еще кандидату в президенты США Дональду Трампу. На автомобиль была оформлена только одна ставка в 460 тысяч долларов, которая так и осталась не перебитой.

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Стоимость автомобиля составляет примерно 58,5 тысячи евро.

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