На сайте британской торговой площадки Exchange and Mart появилось объявление о продаже лимузина президента США Дональда Трампа. Это построенный по спецзаказу Cadillac 1988 года выпуска. Стоимость автомобиля составляет примерно 58,5 тысячи евро, пишет motor.ru .





Нынешний хозяин лимузина утверждает, что приобрел его десять лет назад, тогда как до него и главы США он побывал еще у трех владельцев. Сколько именно использовал машину Трамп — не уточняется.

Известно, что готовили «Кадиллак» в соответствии с пожеланиями самого Трампа. Изначально планировали выпустить серию из 50 таких лимузинов, однако в результате было выпущено лишь два экземпляра.

В лимузине есть, например, мини-бар и небольшой телевизор с кассетным видеомагнитофоном, сиденья в задней части расположены друг напротив друга.



































Пробег автомобиля с пятилитровым двигателем составил 72,5 тысячи километров.

Осенью 2016 года на продажу был выставлен Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска, некогда принадлежавший тогда еще кандидату в президенты США Дональду Трампу. На автомобиль была оформлена только одна ставка в 460 тысяч долларов, которая так и осталась не перебитой.