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Завод отправил еще одну партию малогабаритных тракторов никарагуанскому дилеру.

ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" (БЗТДиА) в конце января текущего года отгрузило в адрес своего дилера в Никарагуа компании AutosAlemanesAsociados (г.Манагуа) первую партию малогабаритных тракторов "Беларус-421", сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Эти тракторы, оснащенные двигателем мощностью 49 л.с., ранее не поставлялись в страны Центральной и Южной Америки. До последнего времени в этот регион бобруйское предприятие поставляло только тракторы более низкого мощностного сегмента.

"Никарагуа становится своеобразным полигоном, на котором бобруйские тракторы проходят обкатку для последующего продвижения в другие страны Центральной Америки. По такой схеме проходило вхождение на этот рынок трактора "Беларус-311", который после нескольких лет успешной работы на никарагуанских плантациях авокадо и бананов сделал в 2016 году решительный шаг на рынки Гватемалы и Доминиканской Республики", - отметили на предприятии.

За счет расширения номенклатуры поставляемой в Никарагуа тракторной техники производства БЗТДиА в текущем году планируется значительно увеличить объем экспорта. В настоящее время обсуждается программа работы, предусматривающая поставку в Никарагуа около 40-50 тракторов до конца 2017 года. "Первым шагом к успешной реализации намеченных мероприятий станет презентация трактора "Беларус-421" никарагуанским аграриям, которая фактически станет латиноамериканской премьерой этого трактора", - рассказали на предприятии.

БЗТДиА помимо Никарагуа, Гватемалы и Доминиканы поставлял тракторы и в другие страны Латинской Америки: Мексику, Кубу, Перу и Венесуэлу. В эти страны экспортировались тракторы моделей "Беларус-321" и "Беларус-320.4" с двигателем мощностью 36 л.с.

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов создан в 1945 году. Предприятие входит состав "МТЗ-Холдинга". Производство малогабаритной тракторной техники здесь начато с 2007 года по лицензии ОАО "Минский тракторный завод".

Экспортная география насчитывает более 55 стран мира. На предприятии освоено производство 24 моделей тракторов и коммунальных машин на их базе. В настоящее время на предприятии работают более 3 тыс. человек.

