



Альфа-Банк (Беларусь) и ОАО «Банк развития РБ» заключили соглашение о финансировании субъектов малого и среднего предпринимательства по ставкам от 11,5% годовых в белорусских рублях и на максимальный срок до 5 лет.

Условия соглашения предусматривают финансирование действующих субъектов хозяйствования, в том числе вновь созданных организаций или индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность менее одного года с момента регистрации. Средства программы предоставляются компаниям, клиентам Альфа-Банка, с численностью сотрудников до 250 человек и годовым объемом выручки до 25 млн рублей.

Компании могут направить кредитные средства на финансирование проектов связанных с приобретением, реконструкцией, строительством, капитальным ремонтом основных средств для производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг, торговой деятельности, а также на приобретение нематериальных активов (патенты, лицензии, товарные знаки, франшизы).

«Вектор активного взаимодействия с компаниями малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных в стратегии развития Альфа-Банка. Так, при участии Банка развития, только в 2016 году финансирование в Альфа-Банке получили более 30 компаний на общую сумму свыше 1,9 млн рублей. Мы фокусируемся на развитии прошлогоднего успеха и нацелены на дальнейший рост объемов кредитования в данном сегменте, в том числе опираясь на подписанное соглашение, – прокомментировал заместитель председателя Правления Алексей Загарин. – Продолжение сотрудничества с Банком развития дает возможность нашим клиентам получать кредитные средства на уникальных условиях. При этом критерии программы позволяют широкому кругу предприятий стать ее участниками».