﻿ Альфа-Банк (Беларусь) и Банк развития Беларуси открыли линию финансирования МСП. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Альфа-Банк (Беларусь) и Банк развития Беларуси открыли линию финансирования МСП

17.02.2017 12:41 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Альфа-Банк (Беларусь) и Банк развития Беларуси открыли линию финансирования МСП

Альфа-Банк (Беларусь) и ОАО «Банк развития РБ» заключили соглашение о финансировании субъектов малого и среднего предпринимательства по ставкам от 11,5% годовых в белорусских рублях и на максимальный срок до 5 лет.

Условия соглашения предусматривают финансирование действующих субъектов хозяйствования,  в том числе вновь созданных организаций или индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность менее одного года с момента регистрации. Средства программы предоставляются компаниям, клиентам Альфа-Банка, с численностью сотрудников до 250 человек и годовым объемом выручки до 25 млн рублей.

Компании могут направить кредитные средства на финансирование проектов связанных с приобретением, реконструкцией, строительством, капитальным ремонтом основных средств для производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг, торговой деятельности, а также на приобретение нематериальных активов (патенты, лицензии, товарные знаки, франшизы).

«Вектор активного взаимодействия с компаниями малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных в стратегии развития Альфа-Банка. Так, при участии Банка развития, только в 2016 году финансирование в Альфа-Банке получили более 30 компаний на общую сумму свыше 1,9 млн рублей. Мы фокусируемся на развитии прошлогоднего успеха и нацелены на дальнейший рост объемов кредитования в данном сегменте, в том числе опираясь на подписанное соглашение, –  прокомментировал заместитель председателя Правления Алексей Загарин. – Продолжение сотрудничества с Банком развития дает возможность нашим клиентам получать кредитные средства на уникальных условиях. При этом критерии программы позволяют широкому кругу предприятий стать ее участниками».

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Альфа-Банк (Беларусь) и ОАО «Банк развития РБ» заключили соглашение о финансировании субъектов малого и среднего предпринимательства по ставкам от 11,5% годовых в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В новом видео к фильму "Логан: Росомаха" показали мутанта по имени Лора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика