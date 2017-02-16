В Бресте ГАИ задержала пьяного водителя Audi, который перевозил двух детей в салоне. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Инцидент произошел 16 февраля, около 20.10. В милицию поступило сообщение от очевидца о том, что по улице Суворова едет автомобиль Audi 100, водитель которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГАИ оперативно разыскали автомобиль и при помощи маячков подали водителю сигнал об остановке. Тот сразу же остановился.

— Выяснилось, что 31-летний брестчанин едет на железнодорожную станцию провожать тещу на поезд. Кроме него и тещи, в машине также находилась супруга и двое малолетних детей, один из которых перевозился без специального детского удерживающего устройства, — рассказали в ГАИ.

По внешним признакам водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сразу признался инспекторам, что накануне выпил 250 граммов крепкого спиртного. Его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 1,4 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составили четыре административных протокола. При проверке оказалось, что водитель до этого пять раз попадался пьяным за рулем, последний раз — менее года назад, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют.