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В Бресте задержали пьяного "повторника" на Audi, перевозившего двух детей в салоне

17.02.2017 13:12 — Разное | Tut.by  
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В Бресте ГАИ задержала пьяного водителя Audi, который перевозил двух детей в салоне. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Инцидент произошел 16 февраля, около 20.10. В милицию поступило сообщение от очевидца о том, что по улице Суворова едет автомобиль Audi 100, водитель которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГАИ оперативно разыскали автомобиль и при помощи маячков подали водителю сигнал об остановке. Тот сразу же остановился.

— Выяснилось, что 31-летний брестчанин едет на железнодорожную станцию провожать тещу на поезд. Кроме него и тещи, в машине также находилась супруга и двое малолетних детей, один из которых перевозился без специального детского удерживающего устройства, — рассказали в ГАИ.

По внешним признакам водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сразу признался инспекторам, что накануне выпил 250 граммов крепкого спиртного. Его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 1,4 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составили четыре административных протокола. При проверке оказалось, что водитель до этого пять раз попадался пьяным за рулем, последний раз — менее года назад, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют.

 
Теги: Брест
 
 
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Водитель до этого пять раз попадался пьяным за рулем, последний раз - менее года назад. Он будет привлечен к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют

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