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Десантники Беларуси поедут на тактические учения ВДВ в России
17.02.2017 13:17 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Белорусские десантники примут участие в тактических учениях воздушно-десантных войск Вооруженных сил России, сообщили Sputnik в пресс-службе Минобороны Беларуси.
© Sputnik Максим Блинов
Учения пройдут с 18 февраля по 3 марта текущего года на полигонах "Завеличье" и "Струги Красные" (Псковская область).
"Усиленная рота десантно-штурмового батальона 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил примет участие в тактическом учении воздушно-десантных войск ВДВ РФ", – сказали в Минобороны.
На учениях личный состав бригады будет совместно с военнослужащими РФ выполнять боевые задачи, а также совершенствовать полевую выучку.
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На учениях личный состав бригады будет совместно с военнослужащими РФ выполнять боевые задачи, а также совершенствовать полевую выучку.
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