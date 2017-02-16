Телефонный звонок ведущего радио Sputnik Беларусь Александра Кривошеева застал Вячеслава Федоренкова в момент тренировки в тренажерном зале, спортивный обозреватель уточнил, что его "достали прямо из-под штанги".

Белорусский журналист ошибся с прогнозом о выходе минского «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина и съел номер этой газеты. Александр Кривошееев поинтересовался самочувствием журналиста.

"Я крепкий, все нормально. Судя по тому, что я сейчас в середине тренировки, никак не повредило", — сказал Федоренков.

Спортивный обозреватель уточнил, что его заявление о поедании газеты было сделано более года назад, когда ситуация в хоккее была "совсем грустная, непонятная и совсем не стратегическая".

"Им удалось ее выправить за лето, осень и до конца зимы. И это не был спор. Просто было мое заявление с уверенностью, что так дальше дела и пойдут. А на самом деле все нормально, все получилось, и я считаю, что я за успех родной команды заплатил не самую высокую цену", — отметил Федоренков.

Обозреватель уточнил, что никогда не болеет ни против сборной, ни против белорусских команд. И если есть скепсис, он его высказывает.

"Я не первый, кто это делает. Канадец, наш коллега, пообещал это сделать еще в 1972 году, если сборная Союза выиграет хотя бы один матч, а она выиграла первый же. Пришлось есть", — напомнил журналист.

Отвечая на вопрос о правильном спортивном рационе, журналист поделился своими рекомендациями.

"Поменьше колбас, сосисок, побольше мяса натурального. Дробное питание раз в три часа. И несложно будет добиться того, чего добился я. За полгода при помощи своего тренажерного зала, хорошие инструкторы, немножко дисциплины, минус 20 килограммов и отлично себя чувствую, в том числе, после съеденной газеты", — констатировал Федоренков.

За тем, как журналист "Прессбола" съел с солянкой восемь страниц газеты, наблюдал тренерский штаб хоккейного клуба во главе с Крэйгом Вудкрофтом. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" оценил поступок журналиста.

"Поступок Славы навсегда изменит наш зал для пресс-конференций. Я всегда буду помнить об этом", — сказал Вудкрофт, наблюдавший за поеданием газеты вместе с другими тренерами "Динамо". Специалист оценил, что Федоренков держит свои обещания.

Минчане в настоящее время располагаются на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ — у команды 105 очков. "Зубрам" осталось провести еще один матч "регулярки": игра состоится 18 февраля против "Ак Барса". А уже на будущей неделе "Динамо" стартует в плей-офф. Возможным соперником столичной дружины станет либо ярославский "Локомотив", либо московское "Динамо".

Беседу со спортивным обозревателем "Прессбола" Вячеславом Федоренковым о поедании газеты за неоправдавшийся хоккейный прогноз и правильном спортивном рационе слушайте на радио Sputnik Беларусь.