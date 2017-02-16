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Беларусь потратит 4,1 миллиарда долларов на погашение внешнего долга

17.02.2017 13:39 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь потратит 4,1 миллиарда долларов на погашение внешнего долга

фото: sputnik.by

Для исполнения своих обязательств страна рассчитывает на внешние заимствования в размере 360 миллионов долларов и выпуск евробондов на 1 миллиард долларов, а также на получение траншей кредита ЕФСР.

Беларусь в 2017 году направит на погашение и обслуживание государственного долга 7,7 миллиардов рублей (около 4,1 млрд долларов по текущему курсу Нацбанка), сообщил министр финансов страны Владимир Амарин на заседании итоговой коллегии ведомства, передает Sputnik.

По его словам, из этой суммы валютные платежи составят около 3,4 млрд долларов.

Амарин отметил, что на исполнение внешних обязательств страны "будут направлены доходы и поступления в республиканский бюджет в иностранной валюте в общей сумме около 1,3 млрд долларов, из которых вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты составят 550 миллионов долларов".

По словам министра, для финансирования части долга Беларусь планирует осуществить внутренние заимствования в размере 360 млн долларов. Кроме того, страна рассчитывает на выпуск евробондов на сумму до 1 млрд долларов.

"Сейчас мы активно работаем в этих направлениях", — сказал Амарин, добавив, что в Минске также рассчитывают на получение очередных траншей кредита ЕФСР.

Он также сообщил, что белорусские власти с целью привлечения льготных кредитных ресурсов в текущем году планируют активизировать взаимодействие Европейским инвестиционным банком и ЕБРР, чему способствует снятие санкций, а также с фондами развития стран Ближнего Востока.

По данным Минфина, госдолг Беларуси на 1 января 2017 года составил 37 млрд рублей и вырос по сравнению с началом 2016 года на 12,5%. При этом внутренний госдолг составил 27,7% в долговом портфеле, внешний госдолг — 72,3%. Внешний госдолг составил 13,6 миллиарда долларов, увеличившись за год на 9,6%.

В Минфине также сообщили, что по итогам исполнения консолидированного бюджета в 2016 году был сформирован профицит в размере 1,2 млрд рублей. Беларусь в 2016 году весь профицит бюджета направляла на исполнение своих обязательств по госдолгу.

 

 
Теги: Минск
 
 
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