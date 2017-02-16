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Для исполнения своих обязательств страна рассчитывает на внешние заимствования в размере 360 миллионов долларов и выпуск евробондов на 1 миллиард долларов, а также на получение траншей кредита ЕФСР.

Беларусь в 2017 году направит на погашение и обслуживание государственного долга 7,7 миллиардов рублей (около 4,1 млрд долларов по текущему курсу Нацбанка), сообщил министр финансов страны Владимир Амарин на заседании итоговой коллегии ведомства, передает Sputnik .

По его словам, из этой суммы валютные платежи составят около 3,4 млрд долларов.



Амарин отметил, что на исполнение внешних обязательств страны "будут направлены доходы и поступления в республиканский бюджет в иностранной валюте в общей сумме около 1,3 млрд долларов, из которых вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты составят 550 миллионов долларов".

По словам министра, для финансирования части долга Беларусь планирует осуществить внутренние заимствования в размере 360 млн долларов. Кроме того, страна рассчитывает на выпуск евробондов на сумму до 1 млрд долларов.

"Сейчас мы активно работаем в этих направлениях", — сказал Амарин, добавив, что в Минске также рассчитывают на получение очередных траншей кредита ЕФСР.

Он также сообщил, что белорусские власти с целью привлечения льготных кредитных ресурсов в текущем году планируют активизировать взаимодействие Европейским инвестиционным банком и ЕБРР, чему способствует снятие санкций, а также с фондами развития стран Ближнего Востока.

По данным Минфина, госдолг Беларуси на 1 января 2017 года составил 37 млрд рублей и вырос по сравнению с началом 2016 года на 12,5%. При этом внутренний госдолг составил 27,7% в долговом портфеле, внешний госдолг — 72,3%. Внешний госдолг составил 13,6 миллиарда долларов, увеличившись за год на 9,6%.

В Минфине также сообщили, что по итогам исполнения консолидированного бюджета в 2016 году был сформирован профицит в размере 1,2 млрд рублей. Беларусь в 2016 году весь профицит бюджета направляла на исполнение своих обязательств по госдолгу.



