Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби достиг отметки в 1000 результативных баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.



Сидни Кросби. Фото: twitter.com/nhl

Юбилейный рубеж покорился 29-летнему канадцу в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ). В этой встрече Кросби отметился 2 голевыми пасами, а затем забросил победную шайбу в овертайме, доведя общее число бомбардирских баллов в чемпионатах НХЛ до 1002 (369+633).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, на покорение 1000-й отметки Кросби потребовалось 757 матчей. Это 12-й показатель в истории НХЛ, Сидни подвинул с этой позиции Яромира Ягра (763 матча). Меньше всего поединков для этого потребовалось Уэйну Гретцки (424).

Кросби добрался до рубежа 1000 баллов в возрасте 29 лет 193 дня. Среди действующих игроков в более молодом возрасте эту отметку преодолел лишь Яромир Ягр, которому на тот момент было 28 лет 319 дней.

В 50 матчах нынешнего сезона в активе Сидни Кросби 64 (31+33) очка в 50 матчах, и он занимает второе место в списке бомбардиров вслед за Коннором Макдэвидом — 66 (19+47) баллов в 58 играх.