МИНСК, 17 фев — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь запустило тематическую рубрику в поддержку участниц вокального конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ — Дарьи Черновой и Анастасии Кравченя . В рамках рубрики мастера искусств Беларуси — известные артисты, музыканты, композиторы — обратятся к юным вокалисткам с пожеланиями успехов в конкурсе и поделятся профессиональными секретами. Первыми гостями рубрики Sputnik стали белорусские наставники Дарьи и Анастасии — педагог по вокалу, художественный руководитель Центра музыкального искусства им. Мулявина Светлана Стаценко и дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарикин .

В числе гостей рубрики — кумир белорусской молодежи, лидер группы J:Mорс Владимир Пугач : "Самореализация — это очень важно, особенно творческая самореализация. Я всегда считал, участвуя во многих конкурсах, что важно именно участие, важен опыт в творческом развитии личности. Я Даше и Насте, конечно, желаю победы, но помните, что это не спорт, это музыка".

В ближайшее время свои пожелания конкурсанткам из Беларуси адресует популярный белорусский певец Герман Титов, который не только хорошо знаком с Дашей и Настей, но и по-дружески поддерживает их творческие начинания.

Читатели Sputnik также могут подержать белорусских участниц конкурса "Ты супер!" на НТВ, прислав свои видео в редакцию Sputnik Беларусь или разместив в личных аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #ДашаТысупер! и #НастяТысупер! Лучшие видео будут опубликованы на официальной странице Sputnik Беларусь в Facebook .

Эфир второго шоу вокального конкурса "Ты супер" состоится на телеканале НТВ 18 февраля в 20:00 (по минскому времени). Трансляция шоу также будет доступна на портале Sputnik Беларусь .

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.

Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии.

НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка.

С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.