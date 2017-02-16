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Sputnik и звезды Беларуси желают успеха участницам шоу "Ты супер!"
17.02.2017 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Информационное агентство и радио
В числе гостей рубрики — кумир белорусской молодежи, лидер группы J:Mорс
В ближайшее время свои пожелания конкурсанткам из Беларуси адресует популярный белорусский певец Герман Титов, который не только хорошо знаком с Дашей и Настей, но и по-дружески поддерживает их творческие начинания.
Читатели Sputnik также могут подержать белорусских участниц конкурса "Ты супер!" на НТВ, прислав свои видео в редакцию
Эфир второго шоу вокального конкурса "Ты супер" состоится на телеканале НТВ 18 февраля в 20:00 (по минскому времени). Трансляция шоу также будет доступна на портале
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.
Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии.
НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка.
С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.
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Второй день отборочного тура НТВ покажет в субботу, 18 февраля, в 20:00. Трансляция будет доступна и на сайте Sputnik.
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