В базе риелторских агентств иногда встречаются дома с очень нетривиальной архитектурой — мимо не пройдешь. REALTY.TUT.BY сделал подборку самых удивительных вариантов.

Дом в Марьяливо

Этот дом находится всего в 9 километрах от МКАД. Участок — 22 сотки. В объявлении сказано, что дом строился по оригинальному проекту, что и так заметно по фотографии — издалека напоминает огромную строительную тачку без колес. Впрочем, это могло и показаться. Общая площадь строения — 117 квадратных метров. Дом из красного кирпича, утеплен и оштукатурен, без внутренней отделки, но со всеми коммуникациями. Продают необычный дом за 77 тысяч долларов.













Дворец возле Минского моря

Особняк из красного кирпича продают в д. Приморье, около Минского моря (5 км от МКАД). Общая площадь дома — 750 квадратных метров, участок — 30 соток. В объявлении сказано, что «дом в дворцово-парковом стиле строился не для продажи, а для себя, для постоянного проживания и продается в связи с переездом семьи за пределы РБ».



Дом трехуровневый, теплый зимой и прохладный летом, — говорится в объявлении. При отделке использовались ценные породы дерева и натуральный камень, мебель изготовлена под заказ. В доме две телефонные линии.

Проблема ухода за таким большим особняком не стоит — по всем этажам встроен в стену пылесос. Дом-дворец продают за 799 тысяч долларов.













Недостроенный дом-лайнер на берегу Птичи

Продается недостроенный дом на участке 19 соток в д. Волковичи на первой линии реки Птичь (6 км от МКАД). В дом проведено электричество и вода. Газ рядом. Проект дома, который разработали литовские архитекторы (DWG), продавец прикрепил к объявлению.





В завершенном виде этот дом напоминает лайнер. Согласно проекту, в доме будет шесть уровней, три большие террасы.













Просят за дом-лайнер 120 тысяч долларов.

Дом, как на юге, в Масловичах

Небольшой дом в южной стилистике с белым фасадом и арочными окнами продают в д. Масловичи (18 км от МКАД). Участок 18 соток, электричество, вода и газ к дому не подведены, но коммуникации по улице есть. Продают дом за 35 тысяч долларов.









Замок на холме

Дома-замки были в моде в 90-е годы. Сейчас интерес к ним угас, но мода ведь циклична. Особенное если к замку прилагается хороший участок.





Незавершенный коттедж продается в агрогородке Семково в 6 км от МКАД. Общая площадь дома — 730 квадратных метров, есть газ вода, электричество. Участок — 25 соток. Продают коттедж за 280 тысяч долларов.











