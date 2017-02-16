Российские правоохранительные органы изучают фильм телеканала Би-би-си «Армия российских хулиганов» для установления личностей снявшихся в нем футбольных фанатов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.



Фото: bbc.com

— По кадрам фильма оперативники Главного управления противодействия экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Главного управления МВД по Москве устанавливают личности российских футбольных фанатов, которые снялись в этом фильме и дали интервью его авторам, — сказал собеседник агентства. Он сообщил, что они будут вызваны на профилактическую беседу и для дачи показаний.

Официальным комментарием МВД РФ ТАСС пока не располагает.

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала минувшей ночью фильм о российских футбольных болельщиках , которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года в России за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы.

В российском посольстве в Лондоне считают, что этот фильм нацелен на дискредитацию предстоящего чемпионата. Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что проблемы с футбольными фанатами существуют во всем мире, в том числе и в России, однако снятый Би-би-си фильм о российских болельщиках необъективен и похож, скорее, на страшилку.