﻿ Белорусские НПЗ переработали в прошлом году на 20 процентов меньше нефти. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусские НПЗ переработали в прошлом году на 20 процентов меньше нефти

17.02.2017 14:26 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусские НПЗ переработали в прошлом году на 20 процентов меньше нефти

фото: belrynok.by

Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси в 2016 году переработали 18,6 млн тонн нефти, что на 19% меньше, чем в 2015 году, говорится в сообщении пресс-службы концерна "Белнефтехим" по итогам коллегии ведомства.

"Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах в целом по концерну составил на 9,9% меньше, чем в 2015 году из-за снижения переработки углеводородного сырья по не зависящим от концерна причинам", - сказано в сообщении "Белнефтехима".

В частности, пояснили там, на деятельность организаций концерна в 2016 году влияли снижение поставок российской нефти и проведение Россией  налогового маневра в нефтяной сфере, ухудшение ценовой конъюнктуры на рынках сбыта, снижение платежеспособности покупателей, рост стоимости энергоресурсов и курсовых разниц по финансовым обязательствам организаций концерна в результате девальвационных процессов.

Таким образом, продолжили в концерне, объем переработки нефти составил 18,6  млн тонн против рекордных 23 млн тонн в 2015 году  (на 19% меньше).

Вместе с тем, обратили внимание в пресс-службе, объем добычи нефти сохранился на уровне 2015 года -  1 млн 645 тыс. тонн.

По информации "Белнефтехима", организации концерна в 2016 году увеличили производство бензина АИ-95 – в 1,5 раза, керосина – в 1,8 раза, битума нефтяного – в 1,1 раза, шин для автобусов или грузовых автомобилей с индексом нагрузки не более 121 – в 1,3 раза, углеродов ациклических – в 2,7 раза, волокон синтетических – на 5,6%, удобрений, содержащих три питательных элемента – азот, фосфор и калий, – на 5,9%, полиэтилентерефталата (ПЭТФ) – на 18,8%, лент, ровниц и пряжи из стекловолокна – на 9,6%.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси в 2016 году переработали 18,6 млн тонн нефти, что на 19% меньше, чем в 2015 году, говорится в сообщении пресс-службы концерна...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кросби достиг рубежа в 1000 очков в чемпионатах НХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика