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Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси в 2016 году переработали 18,6 млн тонн нефти, что на 19% меньше, чем в 2015 году, говорится в сообщении пресс-службы концерна "Белнефтехим" по итогам коллегии ведомства.

"Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах в целом по концерну составил на 9,9% меньше, чем в 2015 году из-за снижения переработки углеводородного сырья по не зависящим от концерна причинам", - сказано в сообщении "Белнефтехима".

В частности, пояснили там, на деятельность организаций концерна в 2016 году влияли снижение поставок российской нефти и проведение Россией налогового маневра в нефтяной сфере, ухудшение ценовой конъюнктуры на рынках сбыта, снижение платежеспособности покупателей, рост стоимости энергоресурсов и курсовых разниц по финансовым обязательствам организаций концерна в результате девальвационных процессов.

Таким образом, продолжили в концерне, объем переработки нефти составил 18,6 млн тонн против рекордных 23 млн тонн в 2015 году (на 19% меньше).

Вместе с тем, обратили внимание в пресс-службе, объем добычи нефти сохранился на уровне 2015 года - 1 млн 645 тыс. тонн.

По информации "Белнефтехима", организации концерна в 2016 году увеличили производство бензина АИ-95 – в 1,5 раза, керосина – в 1,8 раза, битума нефтяного – в 1,1 раза, шин для автобусов или грузовых автомобилей с индексом нагрузки не более 121 – в 1,3 раза, углеродов ациклических – в 2,7 раза, волокон синтетических – на 5,6%, удобрений, содержащих три питательных элемента – азот, фосфор и калий, – на 5,9%, полиэтилентерефталата (ПЭТФ) – на 18,8%, лент, ровниц и пряжи из стекловолокна – на 9,6%.

