|
26-летняя "девушка Драко Малфоя" из "Гарри Поттера" позировала обнаженной для журнала Playboy
Актриса Скарлетт Бирн снялась в обнаженной фотосессии для Playboy. Журнал признал ошибкой свой отказ фотографировать обнаженных моделей, и
Скарлет Бирн, которую фанаты Гарри Поттера запомнили, как Пэнси Паркинсон, дебютировала в кино в 2005 году в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и в двух частях «Гарри Поттер и Дары Смерти. Эта роль открыла перед девушкой широкие перспективы: с 2014 года она снимается в сериале «Рухнувшие небеса», а с 2015 играет Нору в сериале «Дневники вампира».
Скарлет Бирн разместила пост под хэштэгом #NakedIsNormal: «Я очень горда быть частью выпуска Playboy. Я написала короткое эссе к своему иллюстрированному журналу, который называется „Тайны феминисток“. Большое спасибо Playboy, творческой группе и #cooperbhefner за такую уникальную возможность».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса Скарлетт Бирн снялась в обнаженной фотосессии для Playboy.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии