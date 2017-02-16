Актриса Скарлетт Бирн снялась в обнаженной фотосессии для Playboy. Журнал признал ошибкой свой отказ фотографировать обнаженных моделей, и недавно объявил о возврате к прежнему формату.

Скарлет Бирн, которую фанаты Гарри Поттера запомнили, как Пэнси Паркинсон, дебютировала в кино в 2005 году в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и в двух частях «Гарри Поттер и Дары Смерти. Эта роль открыла перед девушкой широкие перспективы: с 2014 года она снимается в сериале «Рухнувшие небеса», а с 2015 играет Нору в сериале «Дневники вампира».

Публикация от scarlett (@scarleybyrne) Фев 13 2017 в 2:12 PST

Скарлет Бирн разместила пост под хэштэгом #NakedIsNormal: «Я очень горда быть частью выпуска Playboy. Я написала короткое эссе к своему иллюстрированному журналу, который называется „Тайны феминисток“. Большое спасибо Playboy, творческой группе и #cooperbhefner за такую уникальную возможность».



Фото: Play Boy