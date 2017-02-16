﻿ 26-летняя "девушка Драко Малфоя" из "Гарри Поттера" позировала обнаженной для журнала Playboy. 21.by
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26-летняя "девушка Драко Малфоя" из "Гарри Поттера" позировала обнаженной для журнала Playboy

17.02.2017 14:48 — Разное | Tut.by  
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Актриса Скарлетт Бирн снялась в обнаженной фотосессии для Playboy. Журнал признал ошибкой свой отказ фотографировать обнаженных моделей, и недавно объявил о возврате к прежнему формату.

Скарлет Бирн, которую фанаты Гарри Поттера запомнили, как Пэнси Паркинсон, дебютировала в кино в 2005 году в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и в двух частях «Гарри Поттер и Дары Смерти. Эта роль открыла перед девушкой широкие перспективы: с 2014 года она снимается в сериале «Рухнувшие небеса», а с 2015 играет Нору в сериале «Дневники вампира».

Скарлет Бирн разместила пост под хэштэгом #NakedIsNormal: «Я очень горда быть частью выпуска Playboy. Я написала короткое эссе к своему иллюстрированному журналу, который называется „Тайны феминисток“. Большое спасибо Playboy, творческой группе и #cooperbhefner за такую уникальную возможность».


Фото: Play Boy
 
 
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Актриса Скарлетт Бирн снялась в обнаженной фотосессии для Playboy.

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