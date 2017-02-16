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С таким заявлением на съезде Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов выступил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Сейчас дефицит собственного молока в России составляет около 7 млн т, и в основном он покрывается поставками из Беларуси, сказал Ткачев.

"Свою проблему молока они (Беларусь) решили пять лет назад и накормили собственный народ - 15 млн человек - и практически такое же количество поставляют на российский рынок, на этом зарабатывая, ни много ни мало, более 3 млрд долларов", - передает слова министра ТАСС .

По данным Росстата, производство молока в России в 2016 г. снизилось на 0,2% по сравнению с показателем 2015 г. и достигло 30,7 млн т.

Ранее Ткачев говорил, что Россия должна к 2020 г. увеличить производство молока до 36 млн т в год. При этом для достижения таких показателей и выхода на самообеспеченность необходимо, чтобы темпы производства молока достигали 5-7% в год, указывал министр.