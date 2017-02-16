В 2016 году граждане получили из-за рубежа с помощью систем международных денежных переводов 323,4 миллиона долларов. Такие данные приводит Нацбанк. Годом ранее сумма была чуть меньше 281 миллиона «зеленых».



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В своей статистике Нацбанк учитывает денежные переводы, осуществленные через следующие международные системы денежных переводов: Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Contact, BLIZKO, Лидер, Money Gram, Колибри, Faster, Anelik, InterExpress.

Больше всего денег белорусы получали из-за рубежа в 4 квартале прошлого года (почти 96 миллионов долларов).

Правда, за год снизилась средняя сумма одного денежного перевода: в 2015 году она составляла 341,6 доллара, а в 2016 году уже 314,6 долларов.

Отправлять за границу тоже стали меньше: 151,3 миллиона в 2016 году против 156,9 миллиона в 2015 году. Средний чек отправления сократился с 341 до 308 «зеленых».