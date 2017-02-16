На пешеходной улице Толстого в Витебске появились знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Они также предупреждают о принудительной эвакуации.





Новые знаки установили 15 февраля, хотя улица Толстого уже давно является пешеходной зоной.

К сожалению, на это мало кто обращает внимание: по улице Толстого, как и по другим пешеходным улицам в Витебске, продолжают ездить не только владельцы местных заведений, но и их клиенты. Нередко автомобилисты практически перегораживают проход своим транспортом.





Судя по обстановке на улице Толстого, новые знаки пока не сильно впечатлили владельцев машин — они по-прежнему заезжают сюда и надолго оставляют транспорт в пешеходной зоне.



