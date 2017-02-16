Три человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 17 февраля, около 07.30, вблизи деревни Новый Двор Минского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.





— 58-летний водитель Opel Astra ехал по трассе Паперня — Радошковичи и на 13-м километре дороги отвлекся от управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Duster под управлением 68-летнего мужчины, — сказали в ГАИ.





























В результате ДТП оба водителя, а также 55-летний пассажир Renault получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, причем водитель Opel — в реанимацию.