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В лобовом столкновении Opel и Renault под Минском пострадали три человека

17.02.2017 15:50 — Разное | Tut.by  
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Три человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 17 февраля, около 07.30, вблизи деревни Новый Двор Минского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


— 58-летний водитель Opel Astra ехал по трассе Паперня — Радошковичи и на 13-м километре дороги отвлекся от управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Duster под управлением 68-летнего мужчины, — сказали в ГАИ.














В результате ДТП оба водителя, а также 55-летний пассажир Renault получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, причем водитель Opel — в реанимацию.

 
 
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ДТП произошло 17 февраля, около 07.30, вблизи деревни Новый Двор Минского района.

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