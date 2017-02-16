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Белорусские биатлонистки участвуют в эстафете. Мультимедийный онлайн TUT!

17.02.2017 16:28 — Разное | Tut.by  
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Предпоследней женской гонкой в программе чемпионата мира по биатлону в Хохфильцине станет эстафета.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон-Онлайн

Сборную Беларуси представит квартет в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Надежды Писаревой и Дарьи Домрачевой.

Главные фавориты заявили следующие четверки:

Германия: Хинц, Хаммершмидт, Хильдебранд, Дальмайер.

Франция: А. Шевалье, Эмонье, Брайсаз, Дорен-Абер.

Украина: Варвинец, Джима, Меркушина, Пидгрушная.

Норвегия: Николаисен, Фенне, Экхофф, Олсбю.

Италия: Виттоцци, Санфилиппо, Рунгальдьер, Вирер.

Чехия: Ислова, Пушкарчикова, Виткова, Коукалова.

Россия: Брорссон, Эберг, Нильссон, Магнуссон.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Предпоследней женской гонкой в программе чемпионата мира по биатлону в Хохфильцине станет эстафета.

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